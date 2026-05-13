Para evitar apagón por ‘El Niño’, gobernador pide autorizar que Hidroituango embalse más agua

Ante la inminencia de un Súper Fenómeno de El Niño, que revive el fantasma de un apagón en Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una propuesta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla): permitir que Hidroituango utilice una mayor capacidad de su embalse para actuar como una reserva estratégica de energía.
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Esta iniciativa apuntaría a que el proyecto, que es uno de los principales respaldos eléctricos de la Nación, pueda prepararse con antelación ante la sequía crítica que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), tiene una probabilidad de ocurrencia superior al 90% para el segundo semestre de 2026.
Durante la asamblea de la Andi en Antioquia, el gobernador Rendón invitó al sector energético a plantearle soluciones conjuntas al Gobierno Nacional. Para él, la clave para evitar un apagón radica en una regulación de la Anla que entienda la magnitud del desafío climático actual.
Además, planteó que “se le permita, por ejemplo, a la cadena hídrica, que se conforma desde Guatapé-San Carlos, entre EPM e Isagén, actuar coordinadamente sin que nos vayan a castigar por una colusión, sin que les caiga Rusinque (Cielo Rusinque, superintendente de Industira y Comercio) con toda su policía secreta, sino que de verdad puedan hacer una tarea patriótica por evitar que Colombia caiga en el apagón”.