Primer buque de fertilizantes de we agro llega a Puerto Antioquia

La llegada del primer buque de fertilizantes de we agro, nueva compañía del Grupo GreenLand (antes Banacol), a Puerto Antioquia marca un hito para la logística agrícola de Colombia. Por primera vez, un buque cargado con fertilizantes ingresa por este terminal portuario, una operación que busca acercar los insumos a las principales zonas productivas del país, reducir distancias y mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento del sector agropecuario. La operación permitirá fortalecer la distribución hacia regiones estratégicas como Urabá, Antioquia, el Eje Cafetero, Córdoba y los Llanos Orientales, además de otras zonas agrícolas, con menores tiempos de entrega y mayor competitividad para los productores. Uno de los principales factores de la nueva operación es la ubicación de la planta de we agro, situada a solo 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia. De acuerdo con la compañía, esta cercanía permitirá reducir hasta en 35% las distancias hacia las principales zonas agrícolas del país. “La llegada de este primer buque simboliza mucho más que una operación logística. Es el comienzo de una nueva producción de fertilizantes para el abastecimiento del agro colombiano. Nuestro propósito es generar mayor productividad y competitividad, entregando soluciones de alto valor y más cerca para una gran parte de los agricultores”, afirmó José Rojas, gerente de we agro. La compañía proyecta una capacidad de producción de hasta 500.000 toneladas de producto al año, con la posibilidad de atender una parte importante de la demanda de fertilizantes del mercado nacional. Además de los efectos sobre la logística agrícola, el proyecto contempla la generación de empleo directo local, con lo que we agro espera contribuir a la dinamización económica de Urabá. Con el respaldo del Grupo GreenLand, la empresa busca consolidarse como un aliado estratégico de los agricultores colombianos. La cercanía entre el puerto y la planta de producción permitirá transformar y producir fertilizantes completos mediante procesos y equipos de última tecnología. La propuesta combina productos de alta calidad con actividades de investigación y desarrollo, orientadas a ofrecer soluciones de nutrición vegetal que respondan a las necesidades específicas del campo colombiano. La llegada del primer buque representa el inicio de una nueva ruta logística para la importación de fertilizantes a través de Puerto Antioquia. El objetivo es que la infraestructura portuaria contribuya a hacer más eficiente el movimiento de insumos necesarios para la producción agrícola. En paralelo, we agro continuará fortaleciendo su red de distribución nacional, con el propósito de que los fertilizantes lleguen de manera más oportuna y eficiente a las distintas regiones productivas. La compañía señala que esta estrategia busca contribuir a elevar la productividad de los cultivos y fortalecer la competitividad del sector agroindustrial colombiano, al tiempo que aprovecha la ubicación estratégica de Urabá como punto de conexión para el abastecimiento de insumos agrícolas. Bloque de preguntas frecuentes