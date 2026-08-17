Wilmar Paredes y la revancha que encontró en la bicicleta: “Sí se puede salir adelante”

Wilmar Paredes fue uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a Colombia 2026. El antioqueño ganó cuatro de las cinco etapas disputadas y se quedó con el título de los puntos, en una carrera que terminó de manera anticipada debido al sismo que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Más allá de los resultados, su actuación representa la confirmación de que, después de momentos muy difíciles, volvió a encontrar su mejor versión.

El corredor del Team Medellín-EPM habló con EL COLOMBIANO sobre su regreso al ciclismo de alto nivel, los cuatro años que estuvo alejado de la competencia al ser sancionado por dar positivo en una prueba antidopaje, el respaldo que encontró en su familia y en el equipo, y el sueño que todavía lo mueve.

Paredes reconoce que aquella etapa de su vida dejó una marca imborrable, pero también asegura que aprendió a valorar mucho más cada oportunidad: “El tachón queda de por vida, siempre te van a juzgar y a recriminar, pero en mi mente estaba retornar y volver a ganar”.

Cuatro victorias en cinco etapas es un registro impresionante. ¿Qué significa para usted reencontrarse con este nivel y volver a sentirse protagonista de una Vuelta a Colombia?

“Me siento muy feliz, sobre todo por el respaldo del Team Medellín. Desde que llegué al equipo me fui ganando un lugar, aprendiendo a trabajar en equipo, y esto ha sido clave para rendir mejor. La buena energía y la armonía que hay en el grupo son vitales para conseguir esta clase de resultados”.

¿Qué representa para usted haber terminado como el corredor más ganador de esta Vuelta y, además, quedarse con el título de los puntos?

“Fue una Vuelta atípica por el tema del terremoto y, obviamente, apoyamos la decisión de que pararan la competencia. Pero en mis planes estaba ganar solo dos etapas, la última de ellas en Medellín. Entonces fue una sorpresa y, por eso, la alegría fue grande. Eso demuestra que el buen trabajo trae sus frutos”.

Algunos dicen que, con ese nivel que evidencia, podría estar corriendo en Europa...

“Mi sueño de correr en Europa terminó después de la suspensión. Cuando era sub-23, mi techo era llegar al WorldTour. El ciclismo cambió mucho después de que volví, así que trato de disfrutarlo, dando siempre al máximo. Con el Team Medellín he podido correr fuera del país, entonces eso hace que esta experiencia sea más bacana”.

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Usted tuvo que pasar cuatro años alejado de la competencia. ¿Qué fue lo más difícil de vivir durante ese tiempo y qué aprendió de esa etapa de su vida?

“Cuando uno es deportista cree que está dentro de una burbuja, y la realidad es otra. Hay personas que salen día a día a trabajar, a vivir con el diario. Entonces, a veces, uno es muy desagradecido, hasta indolente. Todo lo que viví lo tomo como un aprendizaje. Ya valoro mucho más las cosas, a las personas, los momentos... Mire todo lo que está pasando por motivo del sismo en el Eje Cafetero, Chocó, el Valle... Todas esas adversidades te ayudan a valorar más la familia. Por eso, terminar la Vuelta fue lo más sensato”.

Después de todo lo que ocurrió por el positivo que arrojó, ¿en algún momento llegó a pensar que no volvería a correr al máximo nivel? ¿Qué lo ayudó a mantener viva la ilusión de regresar?

“Siempre supe que tenía que volver para demostrar que sí era un corredor de alto nivel. Lo tomé como un reto personal. Mi esposa fue fundamental. Si no fuera por ella, pues yo me hubiera bajado de la bicicleta, porque salía a acompañarla a entrenar. Era difícil levantarme y subirme a la bici, pero como las mujeres acá en Colombia viven tan expuestas en las carreteras, me alegraba estar junto a ella. El tachón queda de por vida, siempre te van a juzgar y a recriminar, pero en mi mente estaba retornar y volver a ganar, estar adelante. Fui retomando la confianza poco a poco, entrenando mejor, en un ambiente ideal como el Team Medellín”.

¿Qué significó encontrar una oportunidad cuando más necesitaba que alguien volviera a confiar en sus capacidades?

“El ‘Chivo’ Velásquez (director deportivo) fue la única persona del gremio que me escribió. Un año antes de poder volver a correr habló conmigo y luego demostró ser un hombre firme, de palabra. Entonces siempre voy a estar muy agradecido con él, con María Luisa Calle y Óscar Sevilla, con todo el equipo... porque me abrieron las puertas”.

Caer en un lugar de esos, en el que dice que está el tachón, es para no deseárselo a nadie. ¿Cómo salió de ahí?

“Fue demasiado difícil, estaba muy joven. La verdad, no se lo deseo a nadie. Cada que sale un deportista positivo me da mucha embarrada. A veces las personas no saben ni lo que hacen ni tampoco lo están haciendo porque quieren, o son muy inexpertos. Ojalá salgan muchos pelados de Colombia para Europa y resurja el ciclismo colombiano, porque sí hay mucho talento en el país”.

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Desde su regreso viene mostrando un crecimiento importante y ya en 2025 daba señales de recuperar su mejor versión. ¿Qué cambió en Wilmar Paredes, como ciclista y como persona, para alcanzar nuevamente este nivel?

“Cada quien va madurando a su debido tiempo. He aprendido a entrenar y a alimentarme mejor. Ahora estoy mucho más tranquilo y disfruto de la bicicleta. Salgo a entrenar seis horas porque siento que quiero, que puedo, que me hace falta, no con pereza, sumado al buen ambiente del equipo”.

Tiene dos hijas y comparte la vida con Camila Valbuena, quien también es ciclista. ¿Qué papel juegan sus seres queridos para levantarse y seguir luchando por sus objetivos?

“Mis hijas son mi motor para salir adelante. Victoria va para 8 años e Isabela para tres. Cuando salí positivo, Victoria tenía seis meses de nacida. Me tocó quedarme con ella porque no tenía competencias. Ella fue un pilar que me mantuvo motivado para luchar día tras día. Ellas son mi vida”.

El sismo que llevó a la cancelación anticipada de la Vuelta también golpeó a su familia: algunos de sus allegados resultaron damnificados y perdieron hasta mascotas. ¿Cómo vivió esos momentos?

“Es muy duro lo que está viviendo la población. En Cali, una prima hermana de mi papá (Wilmar Alberto), perdió su apartamento y se le murieron unas mascotas. Y conozco a algunas personas del ciclismo que también han perdido sus hogares. El temblor me cogió en Garzón y no sabía, al estar corriendo unas cinco horas, que había sido tan fuerte. Todo este tema es muy doloroso, la situación es compleja, se siente mucha tristeza”.

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¿Qué busca ahora en esta nueva etapa personal y ciclística?

“Básicamente es demostrarme a mí mismo que sí se puede ganar, pero con disciplina, disfrutando de lo que se hace, que sí se puede llegar lejos rodeándose de buenas personas. En realidad, esto lo hago por mis hijas, por ellas es que pedaleo, para que entiendan que, por más compleja que se ponga la situación, sí se puede salir adelante”.