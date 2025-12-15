Wílmar Roldán será el árbitro del juego de vuelta por el título de la Copa Betplay entre DIM y Nacional

El árbitro antioqueño Wílmar Roldán fue designado como el central de la final–partido de vuelta–, entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, previsto para este miércoles, a las 7:30 de la noche, en el Atanasio Girardot.

Roldán fue el responsable de pitar el Clásico Paisa de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales, que terminó con victoria 2-1 para el Rey de Copas y terminó en trifulca, y con tres expulsados (Washington Aguerre por el rojo y del verde Mateus Uribe y Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo).