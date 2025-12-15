x

Wílmar Roldán será el árbitro del juego de vuelta por el título de la Copa Betplay entre DIM y Nacional

El más reciente clásico pitado por Roldán data de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales, que terminó con la victoria del verde y la expulsión de tres jugadores.

  El juez Wílmar Roldán fue designado como central para el duelo de vuelta en la final de la Copa Betplay entre DIM y Atlético Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El juez Wílmar Roldán fue designado como central para el duelo de vuelta en la final de la Copa Betplay entre DIM y Atlético Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 minutos
bookmark

El árbitro antioqueño Wílmar Roldán fue designado como el central de la final–partido de vuelta–, entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, previsto para este miércoles, a las 7:30 de la noche, en el Atanasio Girardot.

Roldán fue el responsable de pitar el Clásico Paisa de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales, que terminó con victoria 2-1 para el Rey de Copas y terminó en trifulca, y con tres expulsados (Washington Aguerre por el rojo y del verde Mateus Uribe y Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo).

Según datos de Tranfermark, Roldán, en los últimos 13 clásicos que ha actuado como juez central, registra siete triunfos para Atlético Nacional, tres para el Poderoso y tres empates.

Ahora tiene de nuevo la responsabilidad de impartir justicia en el clásico, que definirá además al campeón de la Copa Betplay.

Hay que recordar que la serie está igualada, sin tantos y que Nacional busca su octava corona, mientras que el rojo busca su cuarto título.

Nacional ha ganado la Copa en las ediciones de 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 y 2024; mientras que Medellín lo ha hecho en 1981, 2019 y 2020.

