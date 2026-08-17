Ya son casi 13.000 desplazados tras el mortal terremoto en Indonesia

Miles de desplazados por el potente terremoto en el este de Indonesia aguardan este lunes la llegada de ayuda, mientras siguen durmiendo en carpas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.

El número de personas que no pueden volver a sus casas subió este lunes a 12.800 en varias localidades de la isla de Flores, indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia BNPB.

Muchos habitantes de Flores durmieron a la intemperie por segunda noche consecutiva por miedo a volver a casa después de que 1.600 réplicas azotaran la zona afectada, según la agencia geológica (BMKG).

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“Cada vez que se mueve, aunque solo sea un poco, entramos en pánico”, afirma Muhamad Yasin, un evacuado que duerme en un improvisado campamento.

“Pero no hay adónde huir, ya que ya estamos en el punto más alto”, añade.

Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la pequeña localidad de Mbay, cerca del epicentro, acampados en carpas improvisadas que levantaron con lonas y varas.

“Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar”, comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.

“Solo volvemos a casa para traer agua, ropa y almohadas, y luego (...) pasamos la noche aquí”.

“Estamos aquí por nuestra cuenta”, agregó Junaidin, quien al igual que muchos indonesios lleva un solo nombre.

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Junaidin está frustrado por lo que califica como una demora en la llegada de ayuda, mientras el país celebraba el lunes el día de su independencia con pompa en la capital Yakarta.

“En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada”, señaló.