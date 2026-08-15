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Fotos y videos del desastre tras el terremoto de 7,7 en Indonesia: así quedaron las zonas afectadas de la isla de Flores

El sismo provocó derrumbes, evacuaciones y una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada. El balance de víctimas continúa en actualización.

  • Así quedó una de las edificaciones afectadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores, Indonesia. FOTO: AFP.
    Así quedó una de las edificaciones afectadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores, Indonesia. FOTO: AFP.
  • Las primeras imágenes muestran daños en viviendas y edificios de varias localidades tras el terremoto de 7,7. FOTO: HANDOUT/AFP.
    Las primeras imágenes muestran daños en viviendas y edificios de varias localidades tras el terremoto de 7,7. FOTO: HANDOUT/AFP.
  • Residentes abandonaron sus viviendas después del fuerte terremoto y se desplazaron hacia zonas más seguras ante el temor de un tsunami. FOTO: AFP.
    Residentes abandonaron sus viviendas después del fuerte terremoto y se desplazaron hacia zonas más seguras ante el temor de un tsunami. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó este sábado el este de Indonesia dejó escenas de destrucción y pánico en varias localidades de la isla de Flores. En las imágenes difundidas a través de diversos medios se ven viviendas afectadas, fachadas deterioradas y edificios que sufrieron daños por la fuerza del movimiento.

El epicentro se ubicó frente a la costa norte de Flores, a unos 68 kilómetros de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La poca profundidad del sismo contribuyó a que las sacudidas fueran fuertes en las zonas cercanas.

Entérese: Cinturón de Fuego del Pacífico: Colombia está en la región donde ocurren el 90% de los terremotos del mundo

Entre las imágenes registradas después del terremoto se observan daños en construcciones de Ruteng, en la región de Manggarai. También fueron fotografiados residentes de Talibura, en Sikka, mientras abandonaban sus viviendas y se desplazaban hacia zonas consideradas más seguras.

La emergencia también estuvo marcada por el temor a un tsunami. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió inicialmente una alerta para sectores de Nusa Tenggara Oriental y otras provincias, ante la posibilidad de olas peligrosas. La advertencia fue retirada posteriormente.

En contexto: Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia deja al menos 40 muertos y miles de evacuados

Miles de personas se alejaron de las zonas costeras durante la emergencia. Autoridades reportaron alrededor de 2.000 evacuados, mientras equipos de rescate avanzaban hacia los sectores más afectados. Los trabajos se han visto dificultados por deslizamientos de tierra, cortes de energía y problemas de comunicación.

El balance de víctimas ha cambiado durante las primeras horas de atención. Reportes oficiales citados por medios internacionales situaron la cifra en al menos 40 muertos, además de decenas de heridos, aunque las autoridades advirtieron que el número podría aumentar mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Las primeras imágenes muestran daños en viviendas y edificios de varias localidades tras el terremoto de 7,7. FOTO: HANDOUT/AFP.
Las primeras imágenes muestran daños en viviendas y edificios de varias localidades tras el terremoto de 7,7. FOTO: HANDOUT/AFP.

El terremoto también fue seguido por fuertes réplicas, incluida una de magnitud 6,1, lo que mantuvo a numerosos habitantes fuera de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes.

Indonesia se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica. La emergencia en Flores ocurre pocos días después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia y dejó una cifra de víctimas aún en actualización.

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Residentes abandonaron sus viviendas después del fuerte terremoto y se desplazaron hacia zonas más seguras ante el temor de un tsunami. FOTO: AFP.
Residentes abandonaron sus viviendas después del fuerte terremoto y se desplazaron hacia zonas más seguras ante el temor de un tsunami. FOTO: AFP.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó en Indonesia?
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la isla de Flores, en Indonesia, durante la madrugada del 15 de agosto de 2026. El sismo provocó daños en viviendas y edificios, evacuaciones y una alerta de tsunami que posteriormente fue retirada.
¿Por qué el terremoto de Indonesia provocó una alerta de tsunami?
El terremoto ocurrió frente a la costa de Flores y a poca profundidad, condiciones que llevaron a las autoridades de Indonesia a evaluar el riesgo de tsunami. La BMKG emitió una alerta preventiva por posibles olas de entre 0,5 y 3 metros, que después fue cancelada.
¿Qué hacer ante un terremoto y una alerta de tsunami?
Ante un terremoto fuerte cerca de la costa, las autoridades recomiendan alejarse inmediatamente del litoral y dirigirse a terrenos elevados. En Indonesia, los habitantes deben seguir las instrucciones de la BMKG y de los organismos locales de emergencia.
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