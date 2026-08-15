Fotos y videos del desastre tras el terremoto de 7,7 en Indonesia: así quedaron las zonas afectadas de la isla de Flores

El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó este sábado el este de Indonesia dejó escenas de destrucción y pánico en varias localidades de la isla de Flores. En las imágenes difundidas a través de diversos medios se ven viviendas afectadas, fachadas deterioradas y edificios que sufrieron daños por la fuerza del movimiento.

El epicentro se ubicó frente a la costa norte de Flores, a unos 68 kilómetros de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La poca profundidad del sismo contribuyó a que las sacudidas fueran fuertes en las zonas cercanas.

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Entre las imágenes registradas después del terremoto se observan daños en construcciones de Ruteng, en la región de Manggarai. También fueron fotografiados residentes de Talibura, en Sikka, mientras abandonaban sus viviendas y se desplazaban hacia zonas consideradas más seguras.