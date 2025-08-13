Video | La sentida interpretación de Yuri Buenaventura de El Guerrero en el funeral de Miguel Uribe Turbay

Antes de que comenzaran las exequias de Uribe Turbay en la mañana de este miércoles, su hermana, María Carolina Hoyos, había confirmado la participación del artista en la ceremonia, asegurando que él amablemente había aceptado viajar desde París para interpretar la canción que había acompañado a su hermano a lo largo de su vida.

La salida el féretro del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay de la Catedral Primada estuvo acompañada de la sentida interpretación de El Guerrero de Yuri Buenaventura , una de las canciones favoritas del fallecido político de 39 años.

“Yo no era amigo de Miguel, pero lo conocí en los espacios públicos cuando venía a Bogotá, me lo crucé en un hotel, en un restaurante y a él le gustaba esa canción, a él le gustaba mucho la música. Y la familia me llamó y me dijo, ‘Yuri, esa canción le gustaba mucho a Miguel. ¿Tú la puedes cantar?’ Claro, claro que sí”, contó el artista en diálogo con Caracol Radio.

La interpretación de Buenaventura conmovió a los asistentes a la ceremonia, provocando lágrimas en medio de la salida del féretro mientras lo observaban en silencio en señal de respeto.

Tras el acto religioso en la Plaza de Bolívar, el féretro emprendió su camino hacia el Cementerio Central, donde se llevó a cabo el entierro del político.

