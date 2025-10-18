x

Todas las figuras vendrán al Atanasio: ellas son las convocadas para el inicio de eliminatorias de la Selección Colombia femenina

El equipo nacional recibirá a Perú el próximo viernes 24 de octubre en el Atanasio Girardot de Medellín (6:00 p.m.).

  • La futbolista vallecaucano Linda Caicedo, que hace parte del Real Madrid español, estará presente en el Atanasio el próximo viernes. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Deportes

18 de octubre de 2025
La Selección Colombia femenina de mayores se prepara para iniciar el camino en las primeras eliminatorias mundialistas que organiza Conmebol. El ente rector del fútbol de Suramérica decidió que, para la Copa del Mundo que se organizará durante 2027 en Brasil, los equipos femeniles jugarían un proceso clasificatorio.

Las criollas, que vienen de ser subcampeonas de América en el torneo continental que se disputó en Quito, Ecuador, entre julio y agosto pasado, debutarán en el clasificatorio el próximo viernes 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que se espera que esté lleno para apoyar a las futbolistas criollas.

Ese día, el equipo nacional se medirá contra Perú en el máximo escenario del fútbol antioqueño en su debut pre mundialista. Por eso, el técnico Ángelo Marsiglia llamó a todas las figuras del cuadro criollo en la convocatoria que dio a conocer este sábado 18 de octubre del 2025.

¿Quiénes son las futbolistas convocadas?

El seleccionador nacional llamó a 23 futbolistas para los duelos contra el equipo Inca y frente a Ecuador, a quienes visitarán el próximo 28 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, capital del país andino. Este es el listado de citadas por Marsiglia.

Arqueras:

Luisa Agudelo
Katherine Tapias
Natalia Giraldo

Defensas:

Mary José Álvarez
Daniela Arias
Carolina Arias
Ana María Guzmán
Jorelyn Carabalí
Danyela Caracas
Yerleidis Quejada
Kelly Caicedo

Volantes:
Lorena Bedoya
Iliana Izquierdo
Daniela Montoya
Juana Ortegón
Marcela Restrepo
Léicy Santos

Delanteras:
Linda Caicedo
Wendy Bonilla
Ivone Chacón
Greicy Landazury
Valerin Loboa
Manuela Pavi

