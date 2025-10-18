¿Ahora el Pacto quiere desligarse de la consulta del 26 de octubre?

El debate dentro del Pacto Histórico se agudizó luego de la advertencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, sobre las implicaciones de retirarse de las consultas presidenciales previstas para octubre.
El pronunciamiento cayó en medio de la polémica por el retiro de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, de la consulta del Pacto, y ratificó lo que han dicho expertos y organismos independientes sobre su inhabilidad de cara a 2026, ya sea una consulta del “frente amplio” en marzo o la primera vuelta presidencial en mayo.
