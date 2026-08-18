El Zinedine Zidane de Nacional se probará en Brasil: los detalles de la prueba de la joya verdolaga

Zinedine Zidane Bedoya, una de las promesas de las divisiones menores de Atlético Nacional, tendrá una nueva experiencia internacional. El mediocampista, de apenas 17 años, está en Brasil para estar inicialmente durante un mes con Bragantino, club que lo observará y evaluará durante ese periodo.
Si supera las pruebas y convence al cuerpo técnico y a los responsables de las divisiones formativas del equipo brasileño, Bedoya podría convertirse en jugador de Bragantino en condición de préstamo. Aún está por definirse si el acuerdo incluiría una opción de compra o si el objetivo será únicamente que el futbolista se foguee y adquiera experiencia en el fútbol brasileño.