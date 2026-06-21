“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”: Javier Milei felicitó a De la Espriella como presidente electo de Colombia

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Abelardo de la Espriella tras consagrarse como el nuevo presidente electo de Colombia en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo 21 de junio tras el preconteo de la Registraduría Nacional.

Y es que el mandatario electo colombiano ha dado a conocer públicamente en otros espacios que tiene como referente político al jefe de Estado argentino, quien previamente había manifestado su respaldo al líder de Defensores de la Patria.

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A través de sus redes sociales, el presidente argentino publicó un mensaje y celebró el resultado de los comicios, destacando el rumbo que, a su juicio, tomará el país colombiano bajo la nueva administración de De la Espriella.

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió Milei en su cuenta de X.