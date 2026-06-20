“Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón”: padre del niño uzbeko que conmovió al mundo

Los partidos de la Selección Colombia siempre generan un sentimiento difícil de explicar y que —solo en esos momentos en que juegan— logra sentirse la unidad del país, dejando a un lado la polarización, incluso en tiempos cercanos a las elecciones presidenciales.
La Tricolor ganó contra Uzbekistán en su debut en el Mundial de Fútbol 2026, con un marcador de 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Para algunos, el partido resultó fácil, aunque dejó algunos errores que deberán corregirse a medida que el equipo se enfrente a la República Democrática del Congo, encuentro que tendrá lugar este 23 de junio.
Entérese: Video | ¡De aplaudir! Niño de Uzbekistán fue consolado por hinchas colombianos en el Azteca
Pero lo que más causó furor fueron las lágrimas de un niño uzbeko, quien, aferrado a una réplica de la Copa del Mundo, fue grabado siendo consolado por los mismos hinchas colombianos que gritaban “¡Uzbekistán, Uzbekistán!” con la finalidad de darle ánimo al pequeño.