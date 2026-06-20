“Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón”: padre del niño uzbeko que conmovió al mundo

Los partidos de la Selección Colombia siempre generan un sentimiento difícil de explicar y que —solo en esos momentos en que juegan— logra sentirse la unidad del país, dejando a un lado la polarización, incluso en tiempos cercanos a las elecciones presidenciales. La Tricolor ganó contra Uzbekistán en su debut en el Mundial de Fútbol 2026, con un marcador de 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Para algunos, el partido resultó fácil, aunque dejó algunos errores que deberán corregirse a medida que el equipo se enfrente a la República Democrática del Congo, encuentro que tendrá lugar este 23 de junio. Entérese: Video | ¡De aplaudir! Niño de Uzbekistán fue consolado por hinchas colombianos en el Azteca Pero lo que más causó furor fueron las lágrimas de un niño uzbeko, quien, aferrado a una réplica de la Copa del Mundo, fue grabado siendo consolado por los mismos hinchas colombianos que gritaban “¡Uzbekistán, Uzbekistán!” con la finalidad de darle ánimo al pequeño.

Esta escena llegó a los corazones de todo un país y también al del padre del menor, quien de inmediato declaró su amor por Colombia. Bektosh Khatamov, un abogado y empresario uzbeko y padre de Isfandiyor, dijo a El Heraldo de Barranquilla que había atendido a varios medios de comunicación tras lo ocurrido con su hijo. “Mi hijo juega fútbol desde los cinco años y desde entonces es aficionado. Antes lo llevaba a ver partidos locales y poco a poco le fui explicando las reglas del fútbol. A partir de ahí comenzó a interesarse por este deporte por iniciativa propia”, dijo Khatamov al medio citado.