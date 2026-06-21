Las 10 razones por las que ganó Abelardo de la Espriella

Colombia amaneció este lunes con un nuevo presidente electo: Abelardo de la Espriella. Si bien fue uno de los resultados más apretados de los últimos tiempos (más de 250.000 votos de diferencia), no fue un triunfo improvisado ni un golpe de suerte mediático.

Mientras Abelardo de la Espriella logró casi 2,6 millones de votos más que en la primera vuelta (12’956.941), Iván Cepeda obtuvo 3 millones más (12’707.117).

Eso significa que si bien ambos aumentaron, le rindió más a Cepeda. Curiosamente se trató de la participación más alta de la historia (63,3%), una cifra que nunca había llegado siquiera al 60%. Es decir, votaron más de 26 millones de los 41 millones habilitados para sufragar.

El triunfo de Abelardo de la Espriella fue el resultado de una arquitectura de campaña construida con método, dinero, simbolismo y una relación con la verdad bastante más laxa de lo que el debate público quiso admitir. Estas son las claves de cómo se armó esa victoria.