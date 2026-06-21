Esta fue la segunda vuelta con la más alta participación en la historia de Colombia; así fueron las cifras

La segunda vuelta presidencial en Colombia no solo se definió por la reñida disputa entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en los resultados arrojados en las urnas tras el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de este domingo 21 de junio.

El dato más importante de la jornada electoral fue la movilización ciudadana, que alcanzó la cifra más alta registrada en la historia reciente del país para este tipo de comicios. Con el 99,99 % de las mesas informadas, la afluencia superó los 26,34 millones de votantes.

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Y es que el comportamiento de los electores varió significativamente en comparación con la jornada anterior, una primera vuelta en la que De la Espriella también sacó más votos que Cepeda, pero con una ventaja mucho más abultada.

Entre la primera y la segunda vuelta presidencial, el número de ciudadanos que acudieron a las urnas aumentó en 2.361.000 personas. Este incremento representa un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales en la tasa de participación en un periodo de pocas semanas.

De esta manera, la movilización masiva en Colombia tuvo un impacto directo en los índices de ausentismo. Por primera vez desde 1998, el abstencionismo electoral cayó por debajo del umbral del 40 %.

El indicador final de participación electoral en el país se fijó en el 63,59 %, consolidándose como el porcentaje más elevado desde que se implementó el mecanismo de segunda vuelta en el sistema electoral colombiano.