¿Qué pasa si se desconocen los resultados de la segunda vuelta? Esto dicen expertos

¿Qué ocurriría si no se reconocen los resultados de la segunda vuelta de este domingo? Esa parece ser la pregunta que se plantean muchas personas en medio de un clima de creciente polarización política en el país, marcado por la disputa entre las candidaturas de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Aunque el sistema electoral colombiano está diseñado para ofrecer rapidez y transparencia, el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo, en diálogo con EL COLOMBIANO, advierte que el país entraría en un terreno jurídico desconocido si se llega a presentar un desacato a las cifras oficiales. Para entender ese eventual conflicto electoral, es vital distinguir las dos fases del conteo. Tras el cierre de urnas, a las cuatro de la tarde, los jurados empezaron a diligenciar por triplicado el formulario E-14 , explica el exregistrador nacional. Entérese: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el virtual ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría

Los primeros resultados tras el cierre de los puestos de votación en el país, dice Galindo, son una transmisión preliminar que permite conocer tendencias en apenas hora y media de cerradas las urnas. Según el experto, históricamente la diferencia entre este dato y el oficial es mínima. Para la primera vuelta, por ejemplo, el preconteo y el escrutinio coincidieron en un 99,94 %.

El paso a paso tras el cierre de urnas

A partir de las cuatro horas de la tarde, cuando cerraron las urnas, los jurados empezaron a “contar primero el número de votantes, luego el número de votos, nivelan la mesa y luego empiezan a hacer el conteo de los votos para colocar los resultados en el formulario E-14, diligenciado de manera triple, tres ejemplares”. Luego de esto, explica el experto, los tres ejemplares del formulario tienen destinos distintos. Uno de ellos se utiliza para el preconteo, es decir, la transmisión preliminar de resultados que permite que los colombianos conozcan, aproximadamente una hora y media después del cierre de las urnas, una primera tendencia sostenida en la elección presidencial de hoy, entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

El segundo ejemplar del formulario E-14 se destina a la digitalización. Esto significa, cuenta Galindo, que es escaneado y publicado en la página web de la Registraduría, de modo que cualquier ciudadano pueda consultar los formularios de escrutinio de mesa de todo el país. El tercer ejemplar se introduce en la bolsa junto con los votos y se remite al proceso de escrutinio. Allí pasa por las arcas triclave y posteriormente por las comisiones escrutadoras locales, municipales y departamentales, hasta llegar al Consejo Nacional Electoral. En este contexto, el país conoce resultados preliminares aproximadamente una hora y media después del cierre de las urnas, pero estos no son resultados oficiales. Los resultados oficiales son los que surgen de los escrutinios realizados por jueces y notarios de la República, un proceso que también se inicia a las 4:00 de la tarde del día de la elección. Le recomendamos leer: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador Sin embargo, y en coincidencia con lo expresado por el presidente Gustavo Petro en la mañana de este domingo, son los jueces quienes, en última instancia, ratifican la elección del nuevo presidente. Por ello, el escrutinio realizado por jueces y notarios constituye el único proceso con validez legal. “En una elección presidencial, este proceso es ágil y suele terminar en solo dos días, momento en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza la declaración de elección”, afirmó el exregistrador Juan Carlos Galindo. No se pierda: Así fueron las 6 segundas vueltas que definieron la presidencia desde 1994

El escenario inédito para el país: “eso nunca ha pasado”

El debate sobre el desconocimiento de los votos ha cobrado relevancia ante declaraciones que sugieren esperar el veredicto de los jueces antes de aceptar cualquier cifra, principalmente de sectores afines al Pacto Histórico impulsados por la constante narrativa del presidente Petro de hablar de un posible fraude. Galindo señala que, técnicamente, “no se puede hablar de que se estén desconociendo los resultados antes de la declaración de elección del Consejo Nacional Electoral”. Es decir, legalmente es válido esperar el escrutinio oficial de los jueces. Sin embargo, el verdadero desafío institucional surgiría después de que el CNE declare oficialmente a un ganador. Siga aquí: En vivo | Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: jornada avanza con normalidad y alta participación Si en ese punto el presidente, el gobierno o algún candidato se niega a reconocer el resultado, Colombia enfrentaría una situación inédita, dice el experto en el sistema electoral colombiano. Entonces, ‘¿qué mecanismos se activarían? Ante la pregunta de qué sucede legalmente si persiste el desconocimiento tras el fallo del CNE, la respuesta de los expertos es una sola: incertidumbre. “No sabemos, porque es que nunca, nunca, nunca se ha presentado esa circunstancia en el país”, afirma tajantemente Galindo. Debido a esta falta de precedentes, no existe claridad sobre qué mecanismos legales específicos se activarían. La recomendación institucional es la cautela, insiste. Es decir, no anticiparse y esperar a que el CNE emita su declaración formal, ya que cualquier postura previa es considerada prematura dentro del marco de la ley colombiana. Le puede interesar: José Manuel Restrepo: el virtual nuevo vicepresidente que le suma manejo del Estado a De la Espriella Por otra parte, el profesor Gustavo Zafra Roldán, exconstituyente, afirmó: “Seamos optimistas. El preconteo más el escrutinio pueden completarse en dos horas inicialmente, y el escrutinio definitivo en un plazo máximo de una semana. En el caso de la elección de jueces, el proceso cuenta con notarios y cerca de medio millón de vigilantes”. Agregó que “las reclamaciones, salvo sorpresas, no llegarían a una por cada 10.000 votos. Démosles crédito a las instituciones y a todos los funcionarios que han participado durante estos 42 años, desde 1982. También a la Universidad de los Andes, que inició la sistematización de estos procesos hace 44 años. Cabe recordar que en 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, su campaña sí aceptó los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría como referencia inmediata de la jornada electoral. También le puede interesar: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral En esa ocasión, el entonces candidato obtuvo 11,2 millones de votos, la cifra más alta registrada en la historia del país, con lo cual se impuso en segunda vuelta a Rodolfo Hernández, quien reconoció su derrota tras el cierre del escrutinio preliminar. Con el 100% de las mesas informadas, Petro alcanzó el 50,44% de los votos en una elección que fue celebrada como histórica por su equipo político y que posteriormente fue ratificada en el escrutinio oficial, sin mayores controversias sobre su legitimidad.

El llamado del alcalde de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la mañana de este domingo hizo un llamado a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial. ‘’Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado; el presidente Gustavo Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados y eso no puede cambiar hoy’’, afirmó Galán. Le puede interesar: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador Señaló que las instituciones democráticas son la garantía que se tiene para que aquí siempre prime el interés general sobre el particular y que nadie está por encima de la ley. ‘’Hoy, precisamente, la garantía de esas herramientas democráticas tenemos que canalizar cualquier disputa, cualquier cuestionamiento, cualquier impugnación a través de los canales establecidos en la ley sin llamar a las vías de hecho, sin llamar a desconocer esos canales y somos nosotros los elegidos popularmente, además, los primeros llamados a garantizar a que se respeten esos canales y cualquier disputa se dirima según se establece la ley’’, enfatizó Galán. No se pierda: Estos son los votos que definirán la segunda vuelta, según expertos y proyecciones electorales

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