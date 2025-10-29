x

Video | La férrea defensa del alcalde de Chicago a los inmigrantes en Estados Unidos: “No hay extranjeros ilegales”

Brandon Johnson interrumpió a un periodista durante una rueda de prensa y defendió el uso del término “individuos indocumentados”, asegurando que no tolerará lenguaje discriminatorio hacia los migrantes. Así ocurrió.

  • El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazó el uso del término “extranjero ilegal”, al que calificó de “racista y desagradable”, durante una rueda de prensa sobre la atención a migrantes. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
hace 3 horas
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó como “racista y desagradable” el uso del término “extranjero ilegal” (illegal aliens) durante una rueda de prensa en la que fue cuestionado por los gastos municipales asociados a la atención de migrantes.

El incidente ocurrió el 24 de octubre, cuando un periodista utilizó la expresión al preguntar por un informe que debía ser remitido a la Casa Blanca. Johnson interrumpió la pregunta y respondió con firmeza: “No tenemos extranjeros ilegales. El término legal para mi pueblo era esclavos. ¿Quieres que yo también utilice ese término? Vamos a usar bien el lenguaje. Estamos hablando de individuos indocumentados que son seres humanos”.

El alcalde insistió en que no tolerará ese tipo de lenguaje para referirse a las personas migrantes y reiteró que su administración seguirá priorizando la inversión en educación, vivienda, transporte, justicia ambiental y seguridad comunitaria dentro de un presupuesto de 16.700 millones de dólares.

La representante demócrata Pramila Jayapal respaldó las declaraciones del alcalde y recordó que “la presencia indocumentada en Estados Unidos no es un delito penal, sino una falta civil dentro del sistema migratorio”.

Lea también: Trump se enfrenta a los jueces de EE. UU. al declarar ciudades como zona de guerra

Johnson ha defendido públicamente la política de acogida de Chicago y ha criticado en reiteradas ocasiones las estrategias de control migratorio impulsadas por el presidente Donald Trump, a las que considera represivas y discriminatorias.

