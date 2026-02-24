Desmantelan en Madrid la “empresa de servicios” para narcos liderada por una colombiana: así operaba alias Paula

En una operación relámpago denominada ‘Tocada Space’, la Policía Nacional de España desarticuló una de las estructuras logísticas más sofisticadas al servicio del narcotráfico internacional siendo el golpe principal la captura de alias Paula

La mujer de 40 años con doble nacionalidad (colombiana y española) es señalada como el cerebro detrás de una “empresa de servicios” que facilitaba el transporte y almacenamiento de grandes cargamentos de cocaína.

A diferencia de los carteles tradicionales, la red de la colombo española funcionaba como un auténtico prestador de servicios logísticos.

Su organización se encargaba de recoger el estupefaciente en el sur de España, transportarlo hasta Madrid y almacenarlo en naves industriales en Alcobendas y Fuente del Saz. Allí, preparaban la droga para entregarla al destinatario final, que en muchos casos era el mercado neerlandés.

La detención de Paula se produjo en Madrid, en un momento de máxima tensión. Según las versiones oficiales, tras ser alertada de que las autoridades habían irrumpido en una de sus bodegas industriales, la mujer intentó escapar de su domicilio a toda prisa a bordo de un llamativo Mercedes de alta gama color negro mate.

Al momento de ser interceptada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Paula no portaba su pasaporte, pero sí su DNI español y un botín sorprendente: un millón de euros en efectivo.