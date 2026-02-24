En vivo | DIM se juega el paso a la siguiente fase de la Libertadores ante Liverpool en el Atanasio: ya hay nómina

El Independiente Medellín afronta una noche decisiva ante el Liverpool de Uruguay en el estadio Atanasio Girardot, por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. El conjunto antioqueño llega con ventaja tras imponerse 2-1 en el duelo de ida, resultado que lo deja a un paso de avanzar.

El objetivo del equipo dirigido por Alejandro Restrepo es ratificar la clasificación a la fase 3, última instancia previa a la fase de grupos del torneo continental. Superar esta ronda no solo lo acercaría al principal certamen de clubes de Sudamérica, sino que además le garantizaría, como mínimo, un cupo en la Copa Sudamericana en caso de no lograr posteriormente el acceso a la fase de grupos de la Libertadores.

A pesar de la ventaja obtenida en Uruguay, el Medellín llega con una preocupación: todavía no ha podido ganar como local en lo que va del 2026. Acumula dos empates —ante Tolima y Pereira— y una derrota frente a Internacional de Bogotá, resultados que han generado dudas sobre su rendimiento en casa.

El apoyo del público en el Atanasio será clave para sostener la diferencia obtenida en la ida frente a un rival que seguramente buscará revertir la serie desde el inicio.

Para este compromiso, el conjunto rojo salta al campo con: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Frank Frabra; Léider Berrío, Francisco Fydriszewski y John Montaño.

Con esta alineación, Restrepo apuesta por equilibrio en defensa y velocidad en ataque.

La clasificación no solo representaría un impulso deportivo y económico para el club, sino también una oportunidad de reivindicación tras un arranque irregular en el año. El Medellín tiene en sus manos avanzar un escalón más en el camino hacia la fase de grupos y mantener viva la ilusión continental.

