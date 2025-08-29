La historia de la alpinista rusa atrapada en montaña a más de 7.000 metros; autoridades ya suspendieron su búsqueda

El video de un dron que sobrevuela el Pico Pobeda, la montaña más alta de Kirguistán, le da esperanza a Mijaíl Nagovitsyn, de que su madre, Natalia Nagovitsyna, aún esté con vida en lo más alto de esa montaña en la que permanece desde hace 10 días.
La alpinista rusa, de 48 años, permanece varada en la que es considerada una de las montañas más peligrosas del mundo luego de que, en su descenso –que tarda unas tres semanas–, se fracturara una pierna, lo que le impidió avanzar con su equipo.
El accidente ocurrió el pasado 12 de agosto durante el descenso del pico, de 7.439 metros de altura. Tras el accidente, Nagovitsyna fue socorrida por sus tres compañeros de excursión en una tienda de campaña con algunos víveres ya que las temperaturas bajo cero, los fuertes vientos y el riesgo constante de avalanchas, hicieron imposible evacuarla. Pero la situación se tornó dramática.