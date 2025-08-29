Gobernador de Cundinamarca sobre Valeria Afanador: “Resulta improbable que el cuerpo estuviera allí desde el inicio”

Tras 18 días de intensa búsqueda, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hallazgo sin vida de la niña Valeria Afanador, de 10 años, en una zona cercana al río Frío en Cajicá. “Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, expresó Rey a través de su cuenta en X. En contexto: Urgente | Se confirma la tragedia: hallaron sin vida a la pequeña Valeria Afanador El mandatario departamental llamó la atención sobre las circunstancias del hallazgo, al indicar que en ese sector se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día. “Quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, afirmó.

El abogado de la familia, Julián Quintana, divulgó un video en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, se refería a un extrabajador como posible sospechoso. Sin embargo, el Gimnasio Campestre Los Laureles aclaró en un comunicado que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no constituyen una acusación formal, sino la mención de una hipótesis planteada por el CTI.

¿Qué pasará ahora?