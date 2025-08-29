x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Gobernador de Cundinamarca sobre Valeria Afanador: “Resulta improbable que el cuerpo estuviera allí desde el inicio”

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, cuestionó el hallazgo sin vida de Valeria Afanador tras 18 días de búsqueda. ¿Qué dijo? Aquí se lo contamos.

  • Tras el reciente hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador el gobernador de Cundinamarca puso en duda el lugar donde fue encontrada. Imagen: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
29 de agosto de 2025
bookmark

Tras 18 días de intensa búsqueda, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hallazgo sin vida de la niña Valeria Afanador, de 10 años, en una zona cercana al río Frío en Cajicá.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, expresó Rey a través de su cuenta en X.

En contexto: Urgente | Se confirma la tragedia: hallaron sin vida a la pequeña Valeria Afanador

El mandatario departamental llamó la atención sobre las circunstancias del hallazgo, al indicar que en ese sector se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día. “Quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, afirmó.

El abogado de la familia, Julián Quintana, divulgó un video en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, se refería a un extrabajador como posible sospechoso. Sin embargo, el Gimnasio Campestre Los Laureles aclaró en un comunicado que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no constituyen una acusación formal, sino la mención de una hipótesis planteada por el CTI.

¿Qué pasará ahora?

Valeria, quien tenía síndrome de Down, había sido reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en inmediaciones de su colegio en Cajicá. Desde entonces, más de 200 rescatistas recorrieron la cuenca del río Frío en medio de un operativo de búsqueda que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y testimonios.

La Fiscalía continúa con la recolección y análisis de pruebas que permitan esclarecer cómo ocurrió la desaparición de Valeria. Entre los elementos más relevantes se encuentran un video de seguridad del colegio, en el que se observa a la menor intentando salir por una cerca viva, y un dibujo que hizo en clase antes de perderse.

Las autoridades deberán ahora precisar si Valeria salió del colegio por cuenta propia o si alguien la indujo a hacerlo, así como establecer en qué momento y bajo qué circunstancias fue trasladada al lugar donde finalmente fue encontrada. La familia, por su parte, insiste en que el caso no quede en la impunidad y reclama mayor celeridad en la investigación.

Siga leyendo: “No ha habido colaboración del colegio, los niños están jugando en la escena del crimen”: abogado de la familia de Valeria Afanador

