Las propuestas para combatir la inflación, la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central dominaron el primer debate presidencial, previo a las elecciones del 22 de octubre en Argentina.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aspirante a la presidencia por la coalición Unión por la Patria (peronistas de centro-izquierda), fue blanco de las críticas de los demás candidatos debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, con una inflación anualizada de más de 120% y un índice de pobreza que supera el 40% de la población.

“Argentina está en decadencia. Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo”, lanzó el candidato libertario de ultraderecha Javier Milei, favorito en los sondeos que proyectan su paso a una segunda vuelta electoral.

“Proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos”, sostuvo este economista.