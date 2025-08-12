Arrestaron a Jhay Cortez, reconocido reguetonero puertorriqueño, por posesión de drogas en Miami, Florida

El rapero puertorriqueño Jhay Cortez, de 32 años, fue arrestado en la madrugada de este martes 12 de agosto en las calles de Miami, Florida, tras ser acusado de posesión de drogas.
Este reconocido artista del género urbano y cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, permanece detenido en el centro correccional Turner Guilford Knight, hasta que se pague por completo una fianza que lo dejaría en libertad.
Según el reporte policial, citado por el medio NBC6, la detención del cantante ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. Los agentes se percataron de que el Corvette rojo de Jhay Cortez circulaba a una velocidad anormalmente baja (8 km/h) y se detuvo por más de un minuto.