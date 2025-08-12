Ashley Biden, hija de Joe Biden, solicita el divorcio tras 13 años de matrimonio

Ashley Biden, hija del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de la primera dama, Jill Biden, presentó este lunes una solicitud de divorcio de su esposo, el cirujano plástico Howard Krein, después de 13 años de matrimonio. La petición fue radicada en la Corte de Causas Comunes de Filadelfia, según informó The Philadelphia Inquirer.

La pareja, que se conoció a través de Beau Biden —hermano mayor de Ashley, fallecido en 2015—, contrajo matrimonio en junio de 2012 en la iglesia católica St. Joseph on the Brandywine, en Greenville, Delaware, en una ceremonia que combinó las tradiciones católicas de la novia y judías del novio. No tuvieron hijos y residían en Filadelfia.