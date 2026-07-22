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Asesinaron a alcalde mexicano dentro de la alcaldía; en enero había sobrevivido a otro ataque armado

El mandatario local, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue hallado muerto al interior de la alcaldía municipal de Temoac, en el estado de Morelos.

  • Valentín Lavín, alcalde de Temoac, estado de Morelos, fue asesinado dentro del ayuntamiento en México. FOTO: Tomada de su Instagram @valentin_lavin
    Valentín Lavín, alcalde de Temoac, estado de Morelos, fue asesinado dentro del ayuntamiento en México. FOTO: Tomada de su Instagram @valentin_lavin
Agencia AFP
hace 3 horas
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Un alcalde fue asesinado a balazos dentro del ayuntamiento de una localidad en el centro de México, informaron autoridades, en una región donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

El alcalde de Temoac, estado de Morelos, Valentín Lavín, aliado del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero, según medios locales.

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Expertos forenses y policías investigadores encontraron el “cuerpo sin vida (de Lavín) en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal”, detalló un comunicado de la fiscalía de Morelos.

Varias bandas narcotraficantes operan en Morelos, colindante con Ciudad de México y con el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país.

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Autoridades desplegaron un operativo en la zona para detener a los responsables del crimen, aseguró la fiscalía. México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

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Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.

Preguntas y respuestas

¿Quién era Valentín Lavín, el alcalde de Temoac asesinado en Morelos?
Valentín Lavín era el alcalde de Temoac, un municipio del estado de Morelos, México, y estaba vinculado políticamente al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según las autoridades, fue asesinado dentro de las instalaciones de la presidencia municipal.
¿Dónde fue asesinado el alcalde de Temoac, Valentín Lavín?
Valentín Lavín fue asesinado dentro del ayuntamiento o presidencia municipal de Temoac, en el estado de Morelos, México. La Fiscalía de Morelos informó que su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de las instalaciones oficiales.
¿El alcalde de Temoac ya había sufrido un atentado antes de ser asesinado?
Sí. Según medios locales citados en la información, Valentín Lavín había sobrevivido a un atentado con arma de fuego en enero antes de ser asesinado en julio.
¿Qué se sabe de los responsables del asesinato del alcalde de Temoac?
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente quiénes serían los responsables del asesinato de Valentín Lavín. La Fiscalía de Morelos indicó que desplegó un operativo para intentar detener a los autores del crimen.
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