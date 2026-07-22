Real Madrid fue el club que más goles aportó en la Copa del Mundo; conozca cuáles son los otros equipos

Después de más de un mes de fútbol, 104 partidos y 308 goles , el Mundial de Norteamérica 2026 llegó a su fin, no sin antes dejar en la cima a un club que está acostumbrado a estar en ella, el Real Madrid . Los merengues son el equipo con jugadores más anotadores en el torneo con 22 tantos. Los líderes del club blanco en cuanto a romper las mallas en Norteamérica fueron el francés Kylian Mbappé (10 goles), el inglés Jude Bellingham (7 goles), y el brasileño Vínicius Jr. (4 goles) y el turco Arda Güler (1 anotación). En total, el club de La Castellana sumó 22 goles.

La segunda casilla le corresponde al Paris Saint Germain. La escuadra bicampeona de la UEFA Champions League bajo el mando de Luis Enrique es sin duda alguna el mejor club del mundo en la actualidad. En la máxima cita anotaron ocho futbolistas de los parisinos y se repartieron de la siguiente manera: Ousmane Dembélé (Francia, 6 goles), Bradley Barcola (Francia, 3 goles), Désiré Doué (Francia, 1 gol), Achraf Hakimi (Marruecos, 1 gol), Nuno Mendes (Portugal, 1 gol), Joao Neves (Portugal, 1 gol), Fabián Ruiz (España, 1 gol) e Ibrahim Mbaye (Senegal, 1 gol), para un total de 15 tantos.

En tercer lugar aparece el primer club de la Premier League de Inglaterra en el listado, el vigente campeón, Arsenal. Los seleccionados gunners dejaron una buena sensación en los campos mundialistas. Bukayo Saka fue el más destacado con su hat trick en el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia, el mismo día que anotó Declan Rice. Jugadores como Mikel Merino, con 3 anotaciones, y Victor Gyokeres, con una, se sumaron a la lista para dejar a los londinenses con 13 anotaciones.

El Bayern Múnich fue uno de los clubes más temidos en Europa durante la temporada anterior, con más de 120 goles anotados a lo largo del año. El poderío ofensivo de los bávaros se trasladó a la Copa del Mundo, donde Harry Kane marcó 7 dianas para Inglaterra, Luis Díaz un tanto para Colombia, la misma cantidad que Jamal Musiala con Alemania. Los nuevos jugadores del Gigante de Baviera, Ismael Saibari (Marruecos, 3 goles) y Nathaniel Brown (Alemania, 1 gol), también anotaron para dejar la cuota en 12 goles, el cuarto club con más aportación anotadora de la copa.

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Sorprendentemente, en la quinta posición aparece el Crystal Palace de Inglaterra. El actual campeón de la UEFA Conference League sigue llenando de orgullo a sus hinchas con tan buenas representaciones por parte de los suyos en el máximo torneo de selecciones. Daniel Muñoz, lateral derecho de Colombia, anotó en dos ocasiones; el japonés Daichi Kamada aportó la misma cantidad de goles, mientras que el senegalés Ismailla Sarr se despachó con cuatro tantos. Ocho en total para las Águilas de Londres.