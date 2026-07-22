El drama de compradores de Ferrari en Colombia que pagaron y nunca los recibieron: presentarán demanda

La controversia por la entrega de vehículos Ferrari en Colombia sumó un nuevo capítulo. Un grupo de compradores anunció que presentará acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación después de asegurar que, pese a haber realizado millonarios pagos por sus automóviles, estos nunca fueron entregados.
El caso salió a la luz tras el cambio del concesionario autorizado de Ferrari en Colombia. La nueva administración, encabezada por Autos de Alta Gama Holdings Inc., informó que encontró situaciones financieras, operativas y documentales relacionadas con la gestión anterior que deberán ser revisadas antes de asumir compromisos con los clientes afectados.
Según información revelada por El Tiempo, varios compradores pagaron una parte significativa del valor de sus vehículos de lujo, pero hasta ahora no han recibido una fecha clara de entrega ni una explicación sobre el destino de los recursos consignados.