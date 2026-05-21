Otros capturados en el caso de Yulixa Toloza: habrían sido contratados para desaparecer un vehículo utilizado en el crimen

La Fiscalía General de la Nación reveló recientemente nuevos detalles que vincularon directamente a María Fernanda Delgado, dueña del centro de estética ilegal Beauty Laser, con dos ciudadanos de origen venezolano identificados como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, tras la muerte de Yulixa Toloza.
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Según el ente acusador, Delgado les habría pagado la suma de $800.000 con un objetivo específico: trasladarse a Cúcuta, Norte de Santander, para recoger el vehículo utilizado en la desaparición de la mujer bogotana que murió tras someterse a un procedimiento estético llamado lipoláser en el sur de Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en Cundinamarca.