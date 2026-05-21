Otros capturados en el caso de Yulixa Toloza: habrían sido contratados para desaparecer un vehículo utilizado en el crimen

La Fiscalía General de la Nación reveló recientemente nuevos detalles que vincularon directamente a María Fernanda Delgado, dueña del centro de estética ilegal Beauty Laser, con dos ciudadanos de origen venezolano identificados como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, tras la muerte de Yulixa Toloza. Le puede interesar: El blindaje legal en Venezuela que frenaría extradición de capturados por caso de Yulixa Toloza, ¿y ahora? Según el ente acusador, Delgado les habría pagado la suma de $800.000 con un objetivo específico: trasladarse a Cúcuta, Norte de Santander, para recoger el vehículo utilizado en la desaparición de la mujer bogotana que murió tras someterse a un procedimiento estético llamado lipoláser en el sur de Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en Cundinamarca.

La ruta guiada por WhatsApp y el momento de la captura

Y es que, luego de varios días de investigación, el rastreo de las autoridades determinó cómo se habría coordinado el plan para ocultar el automotor en el que al parecer fue trasladada Yulixa luego de morir tras la cirugía. En una audiencia, la Fiscalía sostuvo que los involucrados, “una vez en territorio colombiano, se dirigieron al municipio de Los Patios, Norte de Santander, específicamente a una dirección enviada por la mencionada ciudadana, es decir, por María Fernanda Delgado Hernández, a través de mensajes de WhatsApp y de material audiovisual”.

La captura de los dos ciudadanos de origen venezolano identificados como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado. FOTO: Policía Nacional

Para asegurar que la operación no tuviera fallas, la propietaria de la estética envió registros visuales del sector. Parte de la investigación determinó que se compartieron videos con la ubicación precisa del automotor, “con el objetivo de que se ubicara exactamente el lugar en donde reposaba el mismo, en donde había sido parqueado”, apuntó la fuente oficial durante la diligencia judicial. Lea más: Se conoce la causa de muerte de Yulixa Toloza: Medicina Legal ya dio informe El operativo se ejecutó justo cuando los dos hombres localizaban el carro en la dirección indicada. Según el relato de la fiscal delegada, ambos hombres “al llegar a dicho inmueble intentan ingresar tocando la puerta sin obtener ninguna respuesta, momento en el cual el señor Sequeira, es decir, Kelvis Daniel Sequeira Delgado, activa el control remoto del vehículo, logrando identificarlo”.

La acción de activar el control remoto coincidió con el despliegue de las autoridades que ya les seguían la pista. La Fiscalía detalló que en ese momento, “gracias a las pesquisas que realizó la Sijín por órdenes de policía judicial emanadas no solamente dentro de esta carpeta, sino dentro del mecanismo de búsqueda urgente, se interceptaron y se condujeron posteriormente a la Sijín”.

Los detalles de los $800.000: el pago por ocultar las pruebas

La presunta suma de dinero entregada por la dueña del establecimiento clandestino Beauty Laser fue una pieza clave en la confesión de los capturados, según reveló la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de este miércoles 20 de mayo. Sobre el pago recibido, consta que “el señor Jesús Alberto Hernández establece que recibió aproximadamente la suma de $800.000 entregados a través de un familiar, los cuales, según le indicaron, correspondían a gastos de transporte, alimentación y hospedaje para realizar la diligencia encomendada”, señalaron.

De acuerdo con la investigación, dicha diligencia era “retirar ese vehículo de esa residencia en la cual estaba parqueado y posteriormente llevarlo de acuerdo a las indicaciones entregadas por la señora María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento Beauty Laser”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Al término de la exposición de estos elementos materiales probatorios, el fiscal del caso solicitó formalmente al juez de control de garantías la legalización de la captura de los dos hombres para seguir con el proceso judicial en su contra. Tras la petición, el juez quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta legalizó las capturas de Jesús Alberto y Kelvis Daniel, por su presunta participación en los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.

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