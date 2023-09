Desde zoológico hasta discoteca de lujo: así era la cárcel donde estaban recluidos miembros del Tren de Aragua

Un centenar de familiares de reclusos, muchos de los cuales vivían en el penal y fueron desalojados, se mantenían a las puertas del lugar a la espera de “noticias”.

“Estoy esperando que me informen adónde llevan a mi esposo. No tengo noticias (...). Yo vivía allí, pero nos sacaron”, declaró a la AFP Gladys Hernández. “Tengo miedo de que no salgan vivos”, expresó por su parte Rubieles Mejías, quien tiene una relación sentimental con otro de los presos.

Los presidiarios están siendo trasladados a otros de los 85 centros penitenciarios que operan en el país, dijo el ministro de Interior y Justicia, general Remigio Ceballos, en declaraciones a la televisión estatal.

“Está totalmente tomado este penal y la infraestructura totalmente liberada”, subrayó Ceballos. “En estos espacios reinaba el delito”.

“Hemos garantizado los derechos humanos de los privados de libertad”, destacó el ministro mientras la televisora VTV mostraba imágenes de presos en hileras, sentados en el suelo, la mayoría con las manos esposadas.