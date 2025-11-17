“Estaría orgulloso de hacerlo”: Trump abre nuevas tensiones con México tras sugerir ataques antidrogas

El presidente Donald Trump señaló el lunes que autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario, y dijo además que “en algún momento” hablará con su par venezolano, Nicolás Maduro.
En medio de los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que según Washington transportan drogas, el mandatario fue interrogado por reporteros en la Oficina Oval sobre su ofensiva contra el narcotráfico.
Preguntado sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en México, el republicano respondió: “¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas”.
“No dije que lo haré, pero estaría orgulloso de hacerlo. Porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”, remarcó.
Trump ha criticado a México por considerar que no hace lo suficiente contra los cárteles de la droga.