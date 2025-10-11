¡Qué tristeza! Encontraron 250 animales muertos dentro de un “criadero del horror” en España

La policía española anunció este sábado 11 de octubre la detención de una persona tras encontrar 250 animales muertos, principalmente perros, en un almacén insalubre del noroeste del país, que los medios locales bautizaron como “el criadero del horror”.
La Guardia Civil indicó que el recinto, situado en la localidad gallega de Mesón do Vento, presentaba condiciones higiénicas y de bienestar animal “extremadamente deficientes”, con jaulas “totalmente cubiertas de excrementos”.