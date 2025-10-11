x

¡Qué tristeza! Encontraron 250 animales muertos dentro de un “criadero del horror” en España

En medio del operativo, donde la Policía también confirmó el rescate de otros 171 animales en pésimas condiciones, lograron capturar a una persona señalada como la presunta culpable de las muertes.

  Algunos de los animales muertos en el lugar eran perros de raza chihuahua y varias aves, al parecer, exóticas. FOTO: Redes sociales @guardiacivil
    Algunos de los animales muertos en el lugar eran perros de raza chihuahua y varias aves, al parecer, exóticas. FOTO: Redes sociales @guardiacivil
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

La policía española anunció este sábado 11 de octubre la detención de una persona tras encontrar 250 animales muertos, principalmente perros, en un almacén insalubre del noroeste del país, que los medios locales bautizaron como “el criadero del horror”.

Le puede interesar: Volodímir Zelenski presionó a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania tras fuerte ataque ruso a su red energética

La Guardia Civil indicó que el recinto, situado en la localidad gallega de Mesón do Vento, presentaba condiciones higiénicas y de bienestar animal “extremadamente deficientes”, con jaulas “totalmente cubiertas de excrementos”.

Los animales muertos, entre los que se encontraban 28 chihuahuas y varias aves, “presentaban diversos estados de descomposición, algunos incluso momificados”, informó el cuerpo armado en un comunicado.

La Guardia Civil rescató a otros 171 animales, entre ellos especies de aves exóticas y protegidas, como guacamayos y cacatúas, que se encontraban en peligro de muerte.

Los supervivientes, al parecer, se alimentaban de los animales muertos debido a la falta de comida y agua, en medio de las “pésimas” condiciones en las que se encontraban.

El responsable del lugar fue detenido “por los supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito de veterinaria”, indicó la Guardia Civil.

Las autoridades aseguraron que continuarán investigando para determinar las razones de los hechos y saber con exactitud el papel del sujeto identificado como dueño del lugar donde murieron los animales.

También le puede interesar: Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci demanda al Estado colombiano y a Decameron por más de $2.000 millones

