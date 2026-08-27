Ya son cuatro los temblores registrados en Chocó y Santander este jueves

La actividad sísmica continuó durante la mañana de este jueves 27 de agosto. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), cinco sismos -cuatro de ellos en Colombia- fueron registrados entre las 3:22 a. m. y las 7:46 a. m.
El movimiento más reciente ocurrió a las 7:46 a. m. en Simacota, Santander, y tuvo una magnitud de 3,1, con una profundidad de 104 kilómetros. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros de Santa Helena del Opón, 27 kilómetros de El Carmen de Chucurí y 35 kilómetros de Contratación.
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Once minutos antes, a las 7:35 a. m., el SGC había registrado otro sismo en Santander. Fue de magnitud 2,1, con una profundidad de 117 kilómetros y epicentro en inmediaciones de San Vicente de Chucurí. El municipio se encontraba a solo un kilómetro del punto localizado por el SGC, seguido por Betulia, a 14 kilómetros, y Zapatoca, a 17 kilómetros.