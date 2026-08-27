Ya son cuatro los temblores registrados en Chocó y Santander este jueves

La actividad sísmica continuó durante la mañana de este jueves 27 de agosto. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), cinco sismos -cuatro de ellos en Colombia- fueron registrados entre las 3:22 a. m. y las 7:46 a. m. El movimiento más reciente ocurrió a las 7:46 a. m. en Simacota, Santander, y tuvo una magnitud de 3,1, con una profundidad de 104 kilómetros. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros de Santa Helena del Opón, 27 kilómetros de El Carmen de Chucurí y 35 kilómetros de Contratación. Entérese: Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto Once minutos antes, a las 7:35 a. m., el SGC había registrado otro sismo en Santander. Fue de magnitud 2,1, con una profundidad de 117 kilómetros y epicentro en inmediaciones de San Vicente de Chucurí. El municipio se encontraba a solo un kilómetro del punto localizado por el SGC, seguido por Betulia, a 14 kilómetros, y Zapatoca, a 17 kilómetros.

Los primeros tres sismos de este jueves, 27 de agosto

El primer sismo fue a las 3:22 a. m., con un movimiento de magnitud 2,8 y carácter superficial localizado en Panamá. El SGC ubicó el evento a 96 kilómetros de Gaigirgordub, 129 kilómetros de San Cristóbal del Chepo y 135 kilómetros de Chimán. A las 4:09 a. m., en Sipí, Chocó, se registró un sismo de magnitud 2,2, también superficial. El epicentro estuvo a nueve kilómetros de Sipí, 43 kilómetros de Nóvita y 45 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca. Luego a las 4:32 a. m. desde Piedecuesta, Santander. El movimiento tuvo una magnitud de 2,6 y una profundidad de 147 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Cepitá, a ocho kilómetros; San Andrés, a 13 kilómetros, y Guaca, también a 13 kilómetros.

El orden cronológico de los sismos reportados este 27 de agosto es:

• 3:22 a. m. — Panamá: magnitud 2,8, superficial. • 4:09 a. m. — Sipí, Chocó: magnitud 2,2, superficial. • 4:32 a. m. — Piedecuesta, Santander: magnitud 2,6, profundidad de 147 km. • 7:35 a. m. — San Vicente de Chucurí, Santander: magnitud 2,1, profundidad de 117 km. • 7:46 a. m. — Simacota, Santander: magnitud 3,1, profundidad de 104 km. Le puede interesar: Atención: Temblor de gran magnitud sacudió al país este miércoles, ¿lo sintió?

Sismo de magnitud 5,1 se registró en Santander el miércoles, 27 de agosto

Los cuatro movimientos de hoy se registraron un día después de un sismo de mayor magnitud ocurrido el miércoles 26 de agosto en Los Santos, Santander. A las 11:45 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 5,1, con una profundidad de 149 kilómetros. El epicentro se ubicó a siete kilómetros de Los Santos, a 10 kilómetros de Jordán y a 17 kilómetros de Zapatoca. Además se conocieron 3.800 reportes de personas que lo sintieron.

Este fue el sismo de mayor magnitud registrado desde el terremoto del 10 de agosto en el occidente de Colombia, cuando un movimiento de magnitud 7,4 tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó. Entérese: Cinturón de Fuego del Pacífico: Colombia está en la región donde ocurren el 90% de los terremotos del mundo

¿Por qué tiembla tanto en Santander?

Santander, registra una actividad sísmica frecuente debido a su ubicación sobre el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona donde se concentra una cantidad inusualmente alta de movimientos telúricos. Según el SGC, cerca del 60 % de los sismos registrados en Colombia tienen origen en esta región. La particularidad está en lo que ocurre bajo tierra. A unos 140 a 150 kilómetros de profundidad permanecen fragmentos antiguos de placas tectónicas relacionados con procesos de subducción que involucran las placas de Nazca y del Caribe bajo la placa Suramericana. La interacción y deformación de estos materiales a grandes profundidades genera una liberación constante de energía. Por eso, los movimientos en esta zona son habituales y, en muchos casos, pasan inadvertidos.

Así va el balance del terremoto del 10 de agosto en Colombia

El terremoto del 10 de agosto dejó una emergencia de gran escala. Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), actualizado hasta el 24 de agosto, 331 personas han fallecido, 4.439 resultaron heridas y 240 permanecen desaparecidas. La entidad también reportó 364 personas rescatadas, mientras que las afectaciones alcanzaron 16 departamentos y 494 municipios. En total, la Ungrd contabilizó 185.226 familias y 361.353 personas afectadas. Los tres sismos reportados durante la madrugada de este jueves fueron de magnitudes inferiores a 3,0. El SGC continúa registrando la actividad sísmica que se presenta en diferentes zonas del país y actualizando sus reportes. Por eso, invita a las personas que hayan sentido un sismo a reportarlo a través de su sistema de información, un registro que ayuda a recopilar datos sobre cómo fue percibido el movimiento en diferentes zonas del país. Siga leyendo: Video | Así fue la impresionante avalancha que deja más de 380 desaparecidos y 98 muertos entre Nepal y China

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