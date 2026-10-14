Avión de Air India aterrizó de emergencia tras alerta de posible secuestro: llevaba 306 personas a bordo

Un avión de Air India con 306 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional de Jaipur, en el estado de Rajastán, India, el miércoles 14 de octubre, después de que los controladores aéreos recibieran una alerta asociada con un posible secuestro o una interferencia ilícita. La aeronave, que cubría la ruta entre Fráncfort, Alemania, y Nueva Delhi, fue desviada como medida de precaución y aterrizó sin incidentes alrededor de las 9:35 a. m., hora local.

El vuelo AI2030 era operado por un Boeing 787-9 Dreamliner y transportaba a 293 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación. De acuerdo con información de medios locales, entre ellos The Hindustan Times, India Today y The Indian Express, el piloto habría activado el código transpondedor Squawk 7500, una señal reconocida internacionalmente para informar sobre un posible secuestro o una situación de interferencia ilícita a bordo. Según fuentes de la Dirección General de Aviación Civil de la India (DGCA, por sus siglas en inglés), citadas por The Hindustan Times, el control aéreo recibió la alerta y se tomó la decisión de desviar el vuelo hacia Jaipur. Los primeros reportes señalaron que la señal estuvo activa durante unos segundos, cerca de las 9:00 a. m., mientras que las agencias de seguridad que operaban desde el centro de operaciones del aeropuerto de Delhi habrían ordenado el cambio de destino alrededor de las 9:10 a. m. Registros del portal Flightradar24, que permite consultar el tráfico aéreo en tiempo real, mostraron modificaciones en la trayectoria del avión durante el recorrido desde Alemania. Los reportes mencionaron interrupciones en la información de señal, altitud y velocidad durante aproximadamente cinco minutos, además de descensos de al menos 90 metros en diferentes momentos. Sin embargo, estos datos no permiten establecer por sí solos qué ocurrió a bordo ni cuál fue el motivo de la alerta.

Inspeccionaron el avión y el equipaje tras el aterrizaje

Una vez en Jaipur, la aeronave fue trasladada a una zona aislada del aeropuerto para facilitar las verificaciones de seguridad. En el operativo participaron agentes de la Policía, equipos de seguridad aeroportuaria, especialistas en explosivos y personal del Escuadrón Antiterrorista (ATS). La inspección comenzó alrededor de las 9:45 a. m., según los reportes preliminares publicados por medios indios, e incluyó la revisión del avión y del equipaje. Además, la Guardia de Seguridad Nacional (NSG) permaneció en estado de alerta en Nueva Delhi. Shiv Dayal, comisionado adjunto de Policía de Malviya Nagar, declaró a la agencia de noticias india Press Trust of India (PTI) que las autoridades habían recibido una alerta por una posible amenaza de bomba. No obstante, hasta el momento de los reportes citados, no se había confirmado oficialmente la naturaleza de la amenaza. Por su parte, Charan Singh, responsable del aeropuerto de Jaipur, explicó al diario The Indian Express que las primeras investigaciones apuntaban a la posibilidad de que el piloto hubiera activado la señal por error. Esta hipótesis no constituye una conclusión oficial y las autoridades mantienen las averiguaciones para determinar el origen del aviso. Air India confirmó el desvío mediante un comunicado en el que explicó que el cambio de destino se produjo “tras detectarse una posible amenaza a la seguridad”. La compañía también indicó que la aeronave había aterrizado sin incidentes y que los organismos competentes realizaron las verificaciones correspondientes. Según la aerolínea, “los organismos de seguridad competentes realizaron las verificaciones necesarias y autorizaron la continuidad de la operación de la aeronave y la tripulación”.

Los pasajeros volvieron a abordar el avión

Durante los procedimientos de seguridad, los pasajeros y los integrantes de la tripulación desembarcaron sin que se reportaran personas heridas. Las autoridades aeroportuarias describieron la situación como normal, mientras avanzaban las inspecciones. Air India informó posteriormente que “todos los pasajeros desembarcaron, pasaron los controles de seguridad y ya han vuelto a embarcar en el avión”. Con la finalización de las revisiones y la autorización correspondiente, se esperaba que el vuelo continuara su trayecto hacia Nueva Delhi. En su pronunciamiento, la aerolínea también señaló: “Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros debido a esta interrupción imprevista y agradecemos su paciencia y comprensión. La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación sigue siendo la máxima prioridad de Air India”. La dirección del aeropuerto de Jaipur, operado por el Grupo Adani, también pidió tranquilidad a los pasajeros y sus familiares. En su comunicado manifestó: “La situación es normal y solicitamos a los pasajeros y a sus familiares que mantengan la calma. Proporcionaremos más información a medida que la situación evolucione”. Las autoridades de la India mantienen abierta la investigación para establecer por qué se emitió la alerta, si hubo una amenaza efectiva contra el avión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a activar los protocolos de emergencia. El caso se suma a otros episodios que han requerido la intervención de organismos de seguridad aérea ante posibles riesgos durante vuelos comerciales. Por ahora, los reportes disponibles no señalan que se hayan registrado heridos en el incidente de Air India. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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