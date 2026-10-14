Avión de Air India aterrizó de emergencia tras alerta de posible secuestro: llevaba 306 personas a bordo

Un avión de Air India con 306 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional de Jaipur, en el estado de Rajastán, India, el miércoles 14 de octubre, después de que los controladores aéreos recibieran una alerta asociada con un posible secuestro o una interferencia ilícita.
La aeronave, que cubría la ruta entre Fráncfort, Alemania, y Nueva Delhi, fue desviada como medida de precaución y aterrizó sin incidentes alrededor de las 9:35 a. m., hora local.