Bill Gates declaró en el Congreso de EE. UU. que Epstein lo chantajeaba para no revelar sus “infidelidades”

El multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft, declaró este miércoles ante la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense y negó tener conocimiento sobre los crímenes perpetrados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein, asegurando que el fallecido magnate le chantajeó con información sobre su vida privada para su propio beneficio.
“Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas. Jamás fui a su isla, a su rancho ni a su casa en Florida. Jamás he maltratado a nadie. Si bien es posible que intentara entablar una relación personal, nunca me interesó ni correspondí sus sentimientos”, expresó en sus declaraciones ante la comisión.