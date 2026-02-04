x

¿Qué dijo Bill Gates sobre el correo en el que Jeffrey Epstein lo acusó de contraer enfermedad de transmisión sexual?

La exesposa de Gates le pidió al magnate públicamente que respondiera los cuestionamientos de la prensa.

  En una entrevista, Bill Gates desmintió la acusación sobre una supuesta enfermedad de transmisión sexual que habría contraído en los bacanales organizados por Epstein. Foto: Afp.
    En una entrevista, Bill Gates desmintió la acusación sobre una supuesta enfermedad de transmisión sexual que habría contraído en los bacanales organizados por Epstein. Foto: Afp.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
El noticiero 9 News Australia publicó una entrevista con Bill Gates en la que el fundador de Microsoft se refirió a las menciones sobre su nombre contenidas en los llamados Archivos Epstein. Estas declaraciones se realizaron luego de que su exesposa, Melinda French Gates, le hiciera un llamado público para que abordara el tema.

Siga leyendo: 70% de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos afectan a los nacidos en el 2000, ¿por qué pasa esto?

Gates respondió a versiones que circulan a partir de documentos que atribuyen a Jeffrey Epstein correos electrónicos en los que se hacen afirmaciones sobre supuestas enfermedades de transmisión sexual y encuentros sexuales.

De acuerdo con lo señalado en esos archivos, Epstein se habría enviado correos electrónicos a sí mismo en los que afirmaba que Gates había contraído una enfermedad de transmisión sexual y que le habría solicitado antibióticos para dárselos a Melinda French Gates sin que ella se percatara. Frente a estas afirmaciones, Gates aseguró que el correo mencionado nunca fue enviado y que su contenido es falso. “Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió; es falso. No sé qué estaba pensando”, declaró.

Durante la entrevista, Gates explicó el contexto de su relación con Epstein. Indicó que lo conoció en 2011 y que, durante aproximadamente tres años, compartió con él en varias cenas. Señaló que el propósito de esos encuentros estaba relacionado con la posibilidad de conseguir donaciones para iniciativas de salud global, dado que Epstein decía tener contacto con personas de alto patrimonio. Gates afirmó que, con el paso del tiempo, consideró esa relación un error y reiteró que se arrepiente de haber mantenido contacto con él.

Lea aquí: EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein por filtración de datos de víctimas

Al ser consultado sobre las afirmaciones relacionadas con sexo y enfermedades, Gates negó haber participado en ese tipo de comportamientos. Indicó que solo asistió a cenas, que nunca visitó la isla de Epstein y que no tuvo contacto con mujeres en ese contexto. Finalmente, sostuvo que, aunque el tema ha sido recurrente durante varios años, no se siente frustrado por los señalamientos y considera que las personas con alto perfil público están sujetas a un escrutinio constante.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Bill Gates tuvo una enfermedad de transmisión sexual?
No. Bill Gates negó la acusación y afirmó que el correo en el que se menciona una ETS es falso y nunca fue enviado.
¿Qué son los Archivos Epstein?
Son documentos judiciales y registros que mencionan a personas vinculadas con Jeffrey Epstein, sin que todos los nombres impliquen delitos.
