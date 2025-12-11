Casa Blanca reaccionó a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia: “Ha dicho cosas alarmantes e insultantes hacia EE. UU.”

El gobierno de Estados Unidos se refirió nuevamente a Gustavo Petro tras las tensiones y enfrentamientos que ha tenido el jefe de Estado con su homólogo Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia. “Es muy interesante, no he tenido noticias sobre esa invitación, dejaré que el presidente hable directamente si eso es algo que consideraría”, aseguró en una rueda de prensa. En contexto: Petro invitó a Trump a Colombia, pero le dijo que “es un hombre muy desinformado” sobre el país Además, cuestionó las declaraciones del mandatario colombiano. “El presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos, y al presidente no le gusta”, contestó la alta funcionaria. Las declaraciones se produjeron después de que Petro reiterara desde su cuenta de X que Trump debería venir a Colombia en medio de reproches del republicano por su gestión contra el narcotráfico.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”, escribió el presidente a inicios de diciembre. Petro volvió a referirse al tema este miércoles en el Consejo de Ministros. “Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo”. Dijo que la invitación puede ser a Bogotá o Cartagena y pidió a la Cancillería formalizarla. “Ya no será en Washington, será en Bogotá”, añadió.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas. Este miércoles, Trump advirtió que Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila” y acusó a Colombia de estar “produciendo un montón de drogas”. Por su parte, Petro ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como “ejecuciones extrajudiciales”.