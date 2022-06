Estados Unidos, al igual que China, espera que en algún momento ambos territorios, China y Taiwán, pasen por un proceso de reunificación, porque los considera un solo país. Sin embargo, a diferencia del gobierno chino, el estadounidense no reconocería este proceso si se adelanta de manera violenta. “Estamos de acuerdo con la política de una Sola China. La firmamos y todos los acuerdos correspondientes se hicieron a partir de ahí, pero la idea de que se puede tomar por la fuerza, simplemente no es apropiada” , enfatizó Biden.

¿Se desatará una guerra?

El politólogo, especialista en Estudios Políticos y magíster en Estudios Humanísticos de la universidad Eafit, Fernando Suárez, explica que, aunque el posible estallido de una guerra siempre ha estado presente, es muy poco probable que se produzca a corto plazo. Ninguna de las dos potencias está interesada en escalar las tensiones, a tal punto de qué se desate una guerra. Suárez explica que las recientes declaraciones tienen un efecto más dentro de lo diplomático, que dentro de lo militar.

“Yo considero que el hecho de que el gobierno chino vuelva en este momento sobre el asunto y ponga sobre la mesa la posibilidad de que sí a China, entre comillas, le toca defender su interés sobre Taiwán, lo haría, tiene más que ver con el escenario en el que se está dando esa declaración. Es un poco mostrar los dientes en una cumbre de seguridad y de defensa. Finalmente, el tema alrededor del cual se está hablando es ese. Me parece qué como están las circunstancias en este momento, es difícil que se escale a una cuestión que derive en un choque militar” dice Suárez.

Lina Luna, especialista en culturas y lenguas chinas y docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, plantea que China, debido al sufrimiento que le generaron las invasiones de los ingleses en el siglo XIX y japoneses en el siglo XX, basa su política exterior en la defensa de su soberanía. Por lo tanto, debido a que para las dos potencias está claro que Taiwán es una zona de disputa, ambas potencias entienden que lo mejor es mantener frío ese conflicto.

Luna explica que para China es muy importante la coexistencia pacífica y de cooperación con todos los países, por eso no le conviene una guerra con ninguna otra nación y tampoco está interesada. En caso de guerra, Estados Unidos tiene dentro de sus aliados a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Por su parte, China, en caso de que estalle un conflicto bélico con EE.UU. por Taiwán, contaría con el apoyo de Rusia, país con el que ha realizado ejercicios militares en numerosas ocasiones. No obstante, el gobierno chino señaló que su relación con Rusia es de socios estratégicos, no de aliados. No obstante, hace unos días declaro todo su apoyo a Rusia en el conflicto que adelanta con Ucrania desde el 24 de febrero pasado.