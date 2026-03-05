x

China cierra “la llave”: suspende exportaciones de diésel y gasolina por guerra entre EE. UU. e Irán

China ordenó suspender exportaciones de diésel y gasolina para proteger su mercado interno ante la guerra en el Golfo Pérsico que amenaza suministro global.

    La decisión de China de cerrar temporalmente la llave de exportaciones de combustibles es una señal clara de la magnitud del riesgo energético que plantea la guerra en Medio Oriente. FOTO: Getty y AFP.
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
El gobierno de China ordenó a las mayores refinerías del país suspender las exportaciones de diésel y gasolina mientras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico interrumpe la llegada de crudo desde una de las regiones productoras más importantes del planeta.

La decisión se tomó apenas seis días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que también involucra ataques de EE. UU. e Israel contra territorio iraní y represalias de Teherán.

Entérese: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el principal organismo de planificación económica del país, pidieron a ejecutivos del sector petrolero suspender de forma inmediata y temporal las ventas al exterior de combustibles refinados, según fuentes citadas por Bloomberg.

Durante una reunión celebrada esta semana, las autoridades indicaron a las refinerías que deben dejar de firmar nuevos contratos de exportación y negociar la cancelación de cargamentos ya acordados.

Qué combustibles quedan fuera de la restricción

La orden incluye prácticamente todas las exportaciones de gasolina y diésel, aunque contempla algunas excepciones específicas.

Quedaron excluidos: el combustible búnker almacenado en depósitos aduaneros, el combustible de aviación en esas mismas instalaciones, y los suministros destinados a Hong Kong y Macao.

Las principales empresas afectadas por la orden son gigantes estatales y privados del sector energético como PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group y la refinería privada Zhejiang Petrochemical.

Estas compañías suelen recibir cuotas de exportación otorgadas por el gobierno. Sin embargo, ninguna respondió a solicitudes de comentarios de Bloomberg, y la CNDR tampoco contestó de inmediato a las consultas.

Siga leyendo: Irak cierra el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo por guerra en Irán

Asia se prepara para un golpe energético

Aunque China es apenas el tercer mayor proveedor de productos petroleros en Asia, ya que la mayor parte de su enorme sistema de refinación abastece el mercado doméstico, la restricción puede golpear a la región en medio de la crisis energética provocada por la guerra.

La medida refleja la urgencia de los países asiáticos por priorizar el consumo interno mientras el conflicto militar amenaza las rutas de suministro de petróleo.

El foco de la preocupación es el Estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas más críticas del planeta. Por ese corredor marítimo transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial y grandes volúmenes de gas natural licuado.

Asia es, además, el principal destino de esos recursos, entre el 84% y el 90% del crudo que cruza Ormuz termina en el continente asiático, al igual que el 83% del gas natural licuado que circula por esa vía.

Lea aquí: Irán responde: ataca infraestructura petrolera, aeropuertos y rutas energéticas

