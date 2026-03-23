Choque de avión con camión en el aeropuerto de Nueva York deja dos muertos y 41 heridos

Un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia Airport, en Nueva York, dejando dos pilotos muertos y al menos 41 heridos.

El accidente ocurrió hacia las 11:40 p.m., cuando la aeronave —operada por Jazz Aviation— aterrizaba y colisionó con un vehículo de emergencia que atendía otro incidente en pista. De acuerdo con reportes preliminares, el impacto se produjo a una velocidad cercana a los 160 km/h, lo que explica la gravedad del siniestro.

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Tras el choque, el piloto y el copiloto murieron en el lugar, mientras que decenas de pasajeros y tripulantes fueron trasladados a centros médicos. Según autoridades, al menos 32 de los heridos ya han sido dados de alta.