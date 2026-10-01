“Viva y roncando”: Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee

Una mujer de Tennessee que había sido condenada a la pena capital por asesinato sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada este jueves, anunciaron sus abogados, dando cuenta de la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses.

Horas antes, la Corte Suprema estadounidense había dado luz verde para que Christa Pike, de 50 años, se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años. Pero la ejecución no funcionó.

“Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró al diario New York Times Robin Maher, directora de la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte: “No hay precedentes”, insistió.

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El Departamento de Corrección de Tennessee, encargado de administrar los centros penitenciarios, afirmó que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado”, y agregó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel.

Según sus abogados, la reclusa fue trasladada a un hospital cercano pero, dijeron, no han sido informados de cómo se encuentra: “Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal”, anunció su equipo de defensa en un comunicado.

El pasado mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrársela.

Tras el malogrado ajusticiamiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y pidió una “revisión global por parte de terceros” de lo sucedido con Pike, según medios locales.

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La reclusa debía ser ejecutada a las 10:00 a. m. (hora de Colombia y de Tennessee; 15:00 GMT). en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde varios testigos, incluidos periodistas, estaban presentes para la administración de las inyecciones.

“Parece que esto no salió como se suponía que debía salir”, dijo el periodista de investigación John North, de WBIR, quien presenció la escena: “Cuando salimos del edificio, hasta donde sabíamos, probablemente seguía viva”, añadió.

Siete reporteros que estaban en la sala para presenciar la ejecución dijeron en una transmisión en vivo que la mujer cantaba y se movía en algunos momentos, se quejó de dolor en el brazo después de la inyección y estaba claramente viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios los sacaran del recinto.

Durante la transmisión en directo, se pudo ver una ambulancia con las luces encendidas saliendo del lugar de la ejecución. No quedó claro si trasladaba a Pike.

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El procedimiento de ejecución siguió adelante horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que podía proceder, con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo.