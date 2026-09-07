Quién es Sarah Khalifa, la presentadora de televisión que fue condenada a muerte en Egipto

Una decisión judicial de un tribunal de Egipto le está dando la vuelta al mundo. Se trata del caso de un grupo de 12 personas que fueron condenadas a muerte por fabricar y traficar estupefacientes.

Según informaron medios de comunicación de este país, los acusados hacían parte de una banda criminal dedicada al narcotráfico. Una de sus integrantes es Sarah Khalifa, reconocida presentadora de televisión egipcia.

El nombre de la mujer se ha hecho viral debido a su reconocimiento en las esferas del entretenimiento en el Medio Oriente. Khalifa es conocida por Misión Imposible, un show que gira alrededor de temas como la delincuencia y la seguridad.

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De acuerdo a los reportes del periódico estatal Al-Ahram, la presentadora y once personas más serán ahorcadas “por formar una banda criminal organizada especializada en la adquisición de materiales utilizados en la fabricación de estupefacientes, con la intención de traficarlos, y por posesión y portación de armas de fuego y municiones sin licencia”.