La CIA aconsejó a Trump respaldar a Delcy Rodríguez y descartar a María Corina Machado tras captura de Maduro, ¿por qué?

Un reciente informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) reveló las razones por las cuales aconsejó al presidente estadounidense, Donald Trump, preferir a aliados del régimen de Nicolás Maduro para una transición en el poder en Venezuela que a los opositores María Corina Machado o Edmundo González.

Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta interina de Venezuela este lunes tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. Esto ocurrió tras la Operación Resolución Absoluta, ejecutada en la madrugada del 3 de enero en Caracas, que marcó un punto de quiebre para el chavismo y profundizó la fragmentación política en el país.

Para algunos políticos colombianos, como el exvicepresidente Francisco Santos, fue “evidente” que hubo una traición dentro del círculo más cercano de Maduro. Además, sostuvo que la misma Rodríguez habría sido quien lo entregó a Estados Unidos. “No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy Rodríguez”, expresó en una entrevista con NTN24.