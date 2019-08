La historia detrás de los colombianos que duermen en las calles de París

La situación de los colombianos en las calles de París se visibilizó, en parte, por la visita del senador Gustavo Petro al campamento de Saint-Ouen el pasado 17 de agosto. El día de la visita, criticada por algunos sectores políticos como un aprovechamiento político de Petro, Gerardo Henao, uno de los habitantes del campamento, cuestionó al senador: “Le pregunté a qué venía, porque no quería que nos cogiera para hacer política. Él me contestó que no podía hacer nada por nosotros, pero que como lo conocía mucha gente podía hacer que nuestra situación fuera más mediática. Y, aunque no empatizo con él, tenía razón”.