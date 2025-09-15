x

Dos colombianos fueron las víctimas de la explosión en un bar en Madrid, España

Las víctimas son dos hombres, uno de ellos de 52 años. La emergencia dejó a otras 25 personas heridas

  • El bar en el que ocurrió la explosión está ubicado en el primer piso de un edificio de apartamentos en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. FOTO: Tomada de X @EmergenciasMad
El Colombiano
Europa Press
15 de septiembre de 2025
bookmark

Los dos muertos que dejó la explosión en el bar Mis Tesoros en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, España, fueron identificados como ciudadanos colombianos por las autoridades.

Los organismos de emergencia que atendieron lo sucedido encontraron el cuerpo de un hombre de unos 52 años en la jornada del domingo bajo los restos del inmueble y este lunes retomaron las labores de búsqueda tras el reporte de que podría haber una segunda víctima mortal. Horas después hallaron el cuerpo de otro hombre.

De esta segunda víctima, la Agencia Efe pudo establecer que no residía en Madrid, estaba de paso visitando a unos allegados, y fue un familiar el que alertó que podía encontrarse en el lugar en el momento de la explosión.

Los dos connacionales aún no han sido identificados plenamente.

La explosión, que además de dos muertos dejó a 25 personas heridas –tres en estado grave y dos potencialmente graves– se produjo por una “concentración de gases” y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, envió sus condolencias a la familia de los fallecidos y “el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, Summa 112, Bomberos de Madrid y Policía de Madrid por su trabajo durante la noche”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Desde el consulado de Colombia en Madrid han ofrecido apoyo y acompañamiento a los allegados de las víctimas.

