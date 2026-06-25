¿Cómo encontrar a familiares y dónde donar para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela?

Gritos de desesperación, zozobra y dolor se viven en las calles de Caracas y La Guaira tras el terremoto de magnitud 7,1, seguido de una réplica de 7,5 que ha dejado a todo un país conmocionado por uno de los hechos más catastróficos de la historia de Venezuela.
Países vecinos como Colombia han dispuesto de personal y organismos de socorro para apoyar las labores de atención a los damnificados y la remoción de escombros. Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de apoyo para colaborar con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en las labores de atención y respuesta tras la emergencia provocada por el terremoto.