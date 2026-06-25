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Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que los terremotos que golpearon a Venezuela podrían dejar entre 10.000 y 100.000 fallecidos. Mientras las autoridades mantienen un balance oficial de 164 muertos y 971 heridos, una plataforma ciudadana acumula más de 40.000 reportes de personas cuyo paradero aún es desconocido.

  • Miles de familias dentro y fuera de Venezuela siguen buscando a sus seres queridos tras los sismos. Más de 37.000 personas permanecen sin contacto, según una plataforma de búsqueda ciudadana. FOTO: AFP.
    Miles de familias dentro y fuera de Venezuela siguen buscando a sus seres queridos tras los sismos. Más de 37.000 personas permanecen sin contacto, según una plataforma de búsqueda ciudadana. FOTO: AFP.
  • Así va el reporte de desaparecidos tras el terremoto en Venezuela. FOTO: Captura de pantalla.
    Así va el reporte de desaparecidos tras el terremoto en Venezuela. FOTO: Captura de pantalla.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La magnitud de la tragedia que vive Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio y que han dejado hasta el momento, 164 muertos y 971 heridos, también se refleja en otra cifra alarmante: decenas de miles de personas continúan sin poder establecer contacto con sus familiares.

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó preliminarmente que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a las costas venezolanas podría dejar entre 10.000 y 100.000 fallecidos, de acuerdo con el sistema de evaluación PAGER, utilizado para proyectar víctimas y pérdidas económicas tras grandes desastres naturales.

Según los datos de la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para centralizar reportes de búsqueda tras la emergencia, hasta este jueves se habían registrado 40.223 personas reportadas por familiares y allegados.

De ese total, 37.380 continúan sin contacto, mientras que 2.843 personas ya fueron localizadas gracias a los esfuerzos de búsqueda, la difusión en redes sociales y el restablecimiento gradual de las comunicaciones.

Así va el reporte de desaparecidos tras el terremoto en Venezuela. FOTO: Captura de pantalla.
Así va el reporte de desaparecidos tras el terremoto en Venezuela. FOTO: Captura de pantalla.

Las cifras cambian constantemente debido a que la plataforma se actualiza en tiempo real. A medida que nuevas familias presentan reportes o logran ubicar a sus seres queridos, el balance se modifica prácticamente minuto a minuto.

Conozca: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados

La iniciativa fue impulsada por organizaciones de venezolanos en el exterior y funciona como una base de datos colaborativa. Cualquier persona puede registrar a un familiar desaparecido suministrando información básica como nombre completo, edad, fotografía reciente y el lugar donde fue visto por última vez.

Del mismo modo, quienes logran establecer contacto con una persona previamente reportada pueden actualizar el registro para que aparezca en la sección de localizados.

La herramienta surgió como respuesta a las dificultades de comunicación que enfrentan miles de venezolanos tras los sismos. Los daños en la infraestructura, los cortes eléctricos y las fallas en los servicios de telefonía han impedido que numerosas familias confirmen el estado de sus familiares, especialmente en las zonas más afectadas de La Guaira, Caracas y otras ciudades del centro-norte del país.

Siga aquí: ¿Sabe cómo reaccionar ante un terremoto? Estas son las recomendaciones de seguridad

Paralelamente, el Gobierno venezolano habilitó la aplicación VenApp para recibir reportes de desaparecidos, solicitudes de rescate y notificaciones sobre daños estructurales. Organismos como la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur también han activado canales de asistencia para ayudar a restablecer el contacto entre familiares.

Organismos como la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur también han activado canales de asistencia para ayudar a restablecer el contacto entre familiares.

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