Así fue la operación que la CIA ejecutó contra muelle en Venezuela: sería el primer ataque terrestre de EE. UU. en ese país

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.
Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cartel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.
El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela. “Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas.
“Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe”, agregó. El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue “a lo largo de la costa”.