Trump confirma que EE.UU. atacó muelle de embarcaciones supuestamente con droga de Venezuela

Un comentario casual del presidente Donald Trump la semana pasada despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela.

Nuevamente, el mandatario estadounidense dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó este lunes.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos”, señaló el pasado viernes Trump en la emisora WABC de Nueva York durante una entrevista con John Catsimatidis, un empresario multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio.

“Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro”, agregó el presidente.

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.