Corte Suprema le autoriza a Trump la construcción de salón baile en la Casa Blanca

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a continuar la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, otorgándole una importante victoria mientras busca dejar su huella permanente en Washington.

Un tribunal federal había ordenado a principios de agosto la paralización de las obras. Luego la Corte Suprema, de mayoría conservadora, autorizó de forma temporal reanudar los trabajos.

Y este lunes, 31 de agosto, falló 5-4 a favor de levantar la orden que suspendía las obras por cuestiones de procedimiento, por considerar que el demandante en el caso probablemente no tenía legitimación legal para demandar.

Sin embargo, el presidente del tribunal, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales en la disidencia y escribió en una opinión que la gran remodelación de la Casa Blanca era “probablemente ilegal” debido a que no tiene autorización del Congreso.

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La decisión de la Corte, que no abordó la legalidad de la construcción, significa que la obra puede continuar por ahora, mientras una demanda presentada por la organización de preservación de edificios históricos, el National Trust for Historic Preservation (NTHP), sigue pendiente en tribunales inferiores.

Trump celebró la decisión del lunes, diciendo que el proyecto podía avanzar “sin ninguna contingencia, duda o amenaza adicionales”.

“Estamos profundamente decepcionados” por la decisión, pero “es significativo que la mayoría no se haya pronunciado sobre si el proyecto del salón de baile es en realidad legal”, dijo el presidente del NTHP, Brent Leggs.

La demanda del National Trust se presentó en nombre de su miembro Alison Hoagland, una residente de Washington que afirma que ver el salón de baile terminado causaría un perjuicio a sus intereses estéticos, culturales e históricos.

La mayoría de la Corte Suprema dictaminó que esos argumentos probablemente no eran suficientes para establecer la legitimación de la demanda.

Citó rechazos previos de argumentos similares, pero dejó en claro que no estaban emitiendo un fallo definitivo sobre la legalidad del proyecto.