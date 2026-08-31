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Corte Suprema le autoriza a Trump la construcción de salón baile en la Casa Blanca

Pese al concepto del tribunal, hay una demanda en contra de esta remodelación de la casa presidencial que sigue vigente.

  • Donald Trump recibió de parte de la Corte Suprema autorización para seguir con la construcción del salón de baile en la Casa Blanca. Foto: Getty Images
    Donald Trump recibió de parte de la Corte Suprema autorización para seguir con la construcción del salón de baile en la Casa Blanca. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a continuar la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, otorgándole una importante victoria mientras busca dejar su huella permanente en Washington.

Un tribunal federal había ordenado a principios de agosto la paralización de las obras. Luego la Corte Suprema, de mayoría conservadora, autorizó de forma temporal reanudar los trabajos.

Y este lunes, 31 de agosto, falló 5-4 a favor de levantar la orden que suspendía las obras por cuestiones de procedimiento, por considerar que el demandante en el caso probablemente no tenía legitimación legal para demandar.

Sin embargo, el presidente del tribunal, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales en la disidencia y escribió en una opinión que la gran remodelación de la Casa Blanca era “probablemente ilegal” debido a que no tiene autorización del Congreso.

Lea también: Trump convierte la Casa Blanca en su palacio dorado y provoca indignación por borrar su legado cultural: “Un infierno a lo Ceaușescu”

La decisión de la Corte, que no abordó la legalidad de la construcción, significa que la obra puede continuar por ahora, mientras una demanda presentada por la organización de preservación de edificios históricos, el National Trust for Historic Preservation (NTHP), sigue pendiente en tribunales inferiores.

Trump celebró la decisión del lunes, diciendo que el proyecto podía avanzar “sin ninguna contingencia, duda o amenaza adicionales”.

“Estamos profundamente decepcionados” por la decisión, pero “es significativo que la mayoría no se haya pronunciado sobre si el proyecto del salón de baile es en realidad legal”, dijo el presidente del NTHP, Brent Leggs.

La demanda del National Trust se presentó en nombre de su miembro Alison Hoagland, una residente de Washington que afirma que ver el salón de baile terminado causaría un perjuicio a sus intereses estéticos, culturales e históricos.

La mayoría de la Corte Suprema dictaminó que esos argumentos probablemente no eran suficientes para establecer la legitimación de la demanda.

Citó rechazos previos de argumentos similares, pero dejó en claro que no estaban emitiendo un fallo definitivo sobre la legalidad del proyecto.

Sin embargo, el juez Roberts aseguró que el proyecto era “probablemente ilegal” porque “el Congreso no ha aprobado ninguna ley que se asemeje a una ‘autoridad expresa’” para que el gobierno lo lleve a cabo.

Si bien el salón de baile ha acaparado los titulares, el proyecto también incluye un búnker militar.

El presidente ha promocionado el salón de baile como necesario para celebrar galas y cenas de Estado, y ha destacado la necesidad del búnker por razones de seguridad nacional.

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El proyecto del salón de baile es solo una parte del esfuerzo de Trump en su segundo mandato para remodelar la capital estadounidense. También ha emprendido la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y otros parques.

Siga leyendo: Trump insinuó construir misiles nucleares sobre el tejado de la Casa Blanca

Preguntas y respuestas

¿La Corte Suprema de Estados Unidos declaró legal el salón de baile de Donald Trump?
No. La Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad del proyecto. Su decisión levantó la orden que suspendía las obras al considerar que el demandante probablemente no tenía legitimación legal para presentar la demanda.
¿La demanda contra el salón de baile de la Casa Blanca sigue vigente?
Sí. La demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation continúa en tribunales inferiores. La Corte Suprema únicamente levantó la orden que suspendía las obras y no emitió un fallo definitivo sobre la legalidad del proyecto.
¿Qué incluye el proyecto de remodelación de la Casa Blanca de Donald Trump?
El proyecto incluye un salón de baile y un búnker militar. Trump ha defendido el salón como necesario para galas y cenas de Estado, mientras que el búnker responde, según su argumento, a necesidades de seguridad nacional.
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