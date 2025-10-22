Trump convierte la Casa Blanca en su palacio dorado y provoca indignación por borrar su legado cultural: “Un infierno a lo Ceaușescu”

En los últimos días, el presidente Donald Trump ha sido señalado de borrar el diseño cultural de la Casa Blanca debido a su estilo poco ortodoxo en las reformas estéticas que está realizando. El mandatario literalmente está demoliendo partes de su residencia presidencial para dar inicio a la construcción de un nuevo y enorme salón de baile, cuyo costo ascenderá a 250 millones de dólares. Sin embargo, lejos de generar admiración por su gusto “ostentoso”, ha provocado la furia de historiadores y comentaristas, quienes no soportan ver cómo algunas antigüedades han sido reemplazadas por elementos dorados. Además, observan con asombro la incorporación de espejos dorados y la retirada de la famosa hiedra sueca que llevaba décadas sobre la repisa de la chimenea, uno de los símbolos más emblemáticos de la Casa Blanca. Lea también: Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda Trump ahora cuenta con una nueva repisa decorada con cinco adornos de plata dorada que le fueron regalados a Eisenhower, el 34.º presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. También se observan dos cestas estilo Imperio de Nixon y dos centros de mesa de bronce dorado encargados por James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, a orfebres de París.

Así quedó el Despacho Oval de la Casa Blanca con las decoraciones de Donald Trump. FOTO: Tomada de Instagram @davidnettosays

Lo que más ha generado curiosidad son los querubines, también dorados —que según Trump— eran necesarios porque “había que darle un poco de vidilla” al espacio, declaró a Fox News. Esto viene acompañado de un pisapapeles del mismo color, con un diseño que lleva su apellido, un objeto que no pasó desapercibido. David Netto, interiorista, ha calificado esta renovación como “un infierno a lo Ceaușescu”, al considerar que el espacio está sobrecargado de opulencia. Por su parte, Derek Guy, experto en moda, criticó unos serafines (pequeñas figuras decorativas) por verse deformes y/o mal diseñados.

Sobre su nuevo salón de baile, el mandatario aseguró que será financiado con fondos de donantes privados. De hecho, una excavadora mecánica ya comenzó a arrasar la fachada del Ala Este de la Casa Oval, dejando al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero.

Así están demoliendo la Casa Blanca para construir un salón de baile al estilo Donald Trump. FOTO: GETTY

“Justo en el otro lado hay una construcción que pueden oír ocasionalmente”, dijo el mandatario republicano, que recibió a un grupo de jugadores universitarios de béisbol en la Casa Blanca este lunes.