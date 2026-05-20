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Crisis en Ormuz: EE. UU. reporta 90 barcos afectados por el bloqueo marítimo

Hasta este 20 de mayo, las fuerzas estadounidenses han desviado 84 buques mercantes y mantienen inmovilizadas otras cuatro embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

  • Ormuz sigue bloqueado, ya son 90 los buques afectados por la crisis regional. Foto: Getty
    Ormuz sigue bloqueado, ya son 90 los buques afectados por la crisis regional. Foto: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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El Ejército de Estados Unidos elevó a 90 el balance de buques de carga afectados por el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas. La medida, adoptada en medio de la creciente tensión regional, mantiene bloqueado el tránsito de decenas de embarcaciones y continúa generando preocupación en los mercados internacionales por el posible impacto en el suministro energético y en las cadenas globales de abastecimiento.

Entérese: Bloqueo de fertilizantes en estrecho de Ormuz amenaza con desatar una hambruna para 45 millones de personas

Según informó el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) a través de redes sociales, hasta el 20 de mayo las fuerzas norteamericanas habían desviado 84 buques mercantes y mantenían inmovilizados otros cuatro en la zona. El organismo militar explicó que las restricciones siguen vigentes mientras se desarrollan contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo que permita el cese definitivo de las hostilidades y la reapertura del corredor marítimo.

La situación ocurre pese a la tregua indefinida proclamada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Washington continúa apostando por una salida negociada al conflicto. Sin embargo, la tensión sigue siendo alta en la región y el cierre parcial del estrecho de Ormuz ya supera un mes, afectando el tráfico comercial en uno de los puntos neurálgicos del comercio marítimo internacional.

En las últimas jornadas, Trump volvió a lanzar advertencias a Irán y afirmó que “el tiempo corre” para alcanzar un acuerdo en las conversaciones entre ambos países. Las delegaciones diplomáticas continúan intercambiando propuestas, aunque las negociaciones avanzan lentamente y todavía no existe una fecha clara para el restablecimiento completo de la navegación en la zona.

Expertos internacionales advierten que una prolongación de las restricciones en Ormuz podría provocar nuevas alzas en los precios del petróleo, afectar el transporte de mercancías y aumentar la incertidumbre económica global.

*Redacción con información de Europa Press

Siga leyendo: Crisis alimentaria mundial: FAO advierte que cierre de Ormuz dispararía precios de los alimentos

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